初五起地盤開工須陰性證明

稱檢測成本業界政府支付

香港建造商會行政總裁謝子華說，承建商可預約流動檢測車到地盤替工人集體檢測，而政府亦同意，現時至2月28日，工友可去地區檢測中心免費採樣檢測一次，或者自費做檢測，而商會也接受工友到派發點領取檢測瓶交樣本的做法。謝稱，目標是盡量避免工友付費。

謝子華說，商會會員支持工人「強制檢測」安排，但承認這非法例規限，但說承建商會配合，會派專人在工地閘口，逐一檢查工友檢測證明。

職工盟：檢測非免疫 應停工

田北辰：自交樣本存利益衝突

職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤指出，檢測結果只代表檢測一刻屬陰性，不代表免疫，政府應安排地盤全面停工檢測，並補貼工人薪金。

建造業總工會理事長黃平表示，原則上同意出入地盤者需每14日檢測一次，但認為若政府能在大型地盤提供「上門服務」，在地盤為工人採樣檢測，以及延展社區檢測中心營業時間，對工人更方便。

實政圓桌立法會議員田北辰同意商會要求工人檢測的方向，但「魔鬼在細節」，認為14日一檢時間太長，應縮短至7日，又說另一漏洞是讓工人可自己交樣本瓶，認為有「利益衝突」，應安排工人去政府檢測中心，由專人採樣免費檢測，又或承建商派人替工人採樣。

（疫情第四波）