昨17確診 第四波最低 共3戶確診 太和邨愛和樓14樓撤離

本港去年11月19日確診首宗歌舞群組個案，開始第四波疫情，經歷逾兩個月，昨回落至日增17宗確診，是爆發第四波後最低；源頭不明個案有4宗，亦是連續第6日源頭不明個案單位數，佔本地個案23.5%。

互不相識 或共用設施感染

昨新增個案有3宗住在大埔太和邨愛和樓，其中兩人住在14樓的兩個對面單位，該層日前有另一個單位有兩人確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，懷疑14樓有環境污染，染疫居民互不認識，但可能曾在走廊碰面，也可能因共用升降機、郵箱、大堂等設施感染。愛和樓2月7日被納入強制檢測名單，張說，雖然其他居民已檢測，但可能在潛伏期，建議14樓居民撤離。

昨午2時許，逾20名機動部隊及軍裝警員在愛和樓外設帳篷，有身穿個人防護裝備的人員到該廈14樓為居民登記。區議員陳蔚嘉向居民解釋非「封區」，提醒其他居民仍可自由出入。陳稱14樓合共有28個單位，包括1至4人單位等，難估受影響人數。至昨晚6時許，有身穿個人保護裝備的人員帶該樓層居民登小巴。

此外，葵涌華豐工業中心一名31歲女子（第10710宗）昨確診，她在該工廈上班，也曾在樓下的休息室過夜，該廈被納入強檢；其公司一名員工早前已確診，公司所有職員要檢疫。

葵涌華豐工業中心納強檢

昨有一名88歲有長期病患的女病人（第10238宗）離世，累計死亡個案189宗。食物及衛生局長陳肇始昨被問及會否向疫情爆發以來的死者道歉，她說為死者感到難過，已盡最大努力控制疫情。

（疫情第四波）