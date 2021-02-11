稱出事會負責 劉澤星：12專家用心用科學評核

委員會指引列須呈期刊發表報告

據顧問專家委員會去年12月發表的指引，要求疫苗廠申請緊急使用時要提交多項資料，包括在信譽良好的期刊發表、經同行評審的科學報告（published scientific papers in reputable peer-reviewed publications）。

疫苗顧問專家委員會成員袁國勇去年12月於本報撰文，分析3款疫苗，當中提及批准緊急使用時「必須以同行評審（peer reviewed）國際醫學期刊刊登的數據作為基礎，獲得藥監管當局緊急使用許可，並遵從國際標準及持續監察疫苗安全、效力及品質」。委員會另一名成員孔繁毅亦曾說，最關鍵要有第三期臨牀研究，並要在國際認可的醫學期刊刊登，否則難審批。

科興疫苗本預計最早可在港使用，但第三期臨牀數據一直未刊於期刊，結果審批進度落後於BioNTech。衛生署上周五指科興稱在短期內整理刊登有關資料具相當難度，因其迫切，已要求科興提供向世衛提交的第三期數據。特首林鄭月娥前日稱，法律要求疫苗廠提供臨牀數據、其他機構認可，以及刊於期刊資料，但可豁免任何一項，不會僵化地要求有齊3方面資料。

劉澤星昨被問科興未在期刊發表數據，委員會就審批該疫苗，他日若出事會否負責，他說，12名專家是用心審批，不知將來會否出錯，但相信現時做法正當。

（疫情第四波）