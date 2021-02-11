未過世衛及期刊即審 科興須補數據再議 專家組稱「效益喺度」 多國已准用可靈活處理

兩周後再議 上次BioNTech即日過

科興就其「克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）」向衛生署申請緊急使用許可，並提交了該疫苗在巴西的第三期臨牀研究等。有別上次審批過千頁BioNTech「復必泰」疫苗可即日通過建議政府緊急使用，疫苗顧問專家委員會昨審議科興數百頁資料，沒即日通過建議政府批出緊急使用許可，委員會召集人劉澤星表示，根據目前見到的第三期數據，該疫苗「效益喺度」、安全度高，據巴西數據「應該可以減低新冠病毒感染機會」，但要求科興提交進一步資料，包括相隔14日及28日接種第二劑疫苗有何分別，如接種者產生的抗體水平等。

委員會成員許樹昌表示，由於全球已有600多萬人接種科興疫苗，委員會亦要求科興提交接種者數據，包括有否出現新的嚴重副作用。委員會兩周後將再開會。

許樹昌說，委員會認為科興疫苗有效益，即疫苗達世衛要求的50%有效率門檻，主要是根據巴西第三期數據判斷。他說，科興提交的資料中，關於土耳其及印尼的研究與早前公布的差不多，但巴西第三期臨牀研究則有較多資料，包括有600多名60歲或以上長者數據，顯示疫苗對這群組有效率約50.6%，與年輕群組相若。他說，雖然600人樣本數目不多，但「好過無」，其他疫苗第三期臨牀研究也只有很少長者數據，會參考科興第一、二期數據決定是否建議長者接種。

「非豁免登期刊 早索數據評核」

根據委員會在去年12月公布的申請疫苗緊急使用指引，疫苗廠需提交的資料包括在信譽良好的期刊發表、經同行評審的科學研究；不過，委員會昨日審批科興疫苗時，科興仍未在醫學期刊發表經同行評審的第三期臨牀研究。被問科興未在期刊發表數據就審批，會否影響市民信心，劉澤星說，委員會的專家大部分都有為醫學期刊評審他人投稿，故審批科興疫苗時也像審批醫學期刊一樣。

專家多期刊評審 同一把尺審批

許樹昌亦稱，委員會12名專家中11人為醫學期刊任評審，會用同一把尺審批，委員會不是豁免科興在醫學期刊發表第三期數據，而是先索取第三期數據來審批，與在期刊發表數據同時進行，兩者沒衝突。他說，科興第三期數據一定可在醫學期刊發表，但負責研究的巴西機構進度較慢，「𠵱家面對全球大流行，如果坐喺度唔郁，等兩三個月，社會會點講？所以早啲攞咗第三期數據，早啲做咗評核先」。

世衛最早3月有審批結果

根據法例，疫苗要獲批緊急使用，其中一個要求是獲世衛或香港以外其他地方批准使用，科興已向世衛交數據，據世衛資料，最早3月才有審批結果。被問應否「等埋世衛」，劉澤星說，內地、巴西、土耳其、印尼和智利都已審批科興疫苗，最重要是科學化看數據。

明報記者

（疫情第四波）