健身客私隱不安心 買「空手機」供嘟安心

有健身習慣的Jay聽到健身室有機會重開的消息，馬上約教練，但會避免用安心出行，「有得揀一定登記（個人資料）先，本身入親都要掃描會員資料，所謂登記資料其實一路做緊」。但他覺得「遲早都會再收緊強制用個App，多手準備」，所以已預備一部空手機、一張新電話卡，只用來使用安心出行，「其實不論邊個取得資料也一樣，只不過對政府有更大不信任，個感覺就好似長期有條友跟蹤你咁，就算佢唔傷害你，你都會有不安」。

食店喊蝕盼做晚市：

你不掃碼，難道不做你生意？

食肆「小曼谷」負責人詹先生說，「地球有人類以來，吃飯都不需要登記」，認為不少客人未必願意登記，「只是逼你們做他們想做的東西，我覺得多餘」，亦擔心在確保客人使用期間會釀衝突，損壞餐廳形象，但未有打算不開晚市，「我們蝕到阿媽都唔認得，開業20年從無試過要借貸，但這一兩年要去銀行借貸」。他會呼籲顧客使用安心出行，但強調自己不是保安，「你不掃（碼），難道我不做你生意？」

（疫情第四波）