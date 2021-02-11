無份重開酒吧怒極 派對場地業：政府至今零交流

錢雋永說，早前酒把業界與副食衛局長徐德義開會，但「近期已經沒有了，我都明白副局長抗疫重要，但我們已經主動和政府說願意配合抗疫政策，包括安心出行，會幫政府勸喻客人使用。酒吧業已盡最大努力配合，政府不應該再要求我們停業」。他續稱，不少酒吧都是小商戶，也要出糧給基層員工，「我們大部分都已經山窮水盡了，有一些甚至兩個半月無生意，現在還在拖租金，但真的沒有錢，真的很悲慘」，認為政府「無理由不斷停我哋，但不勒令業主停止收租，係置我們於死地」。

「賣3派對房 兩間白交租50萬」

派對場地業界同樣叫苦連天，林漢然稱對於再次不獲批重開已經「習以為常」，「知道政府同其他受影響表列處所有密切溝通，如何配合重開、如何盡快復業，但我們day one至今都是單向（溝通），一句交流都沒有」。他說，自己2019至2020年有5間派對房間，疫情後賣出3間，去年只有半年時間營業，白交租50萬，他只能觀望到今年第二至第三季，看能否繼續捱下去。

稻苗學會會長黃傑龍表示，沒有晚市生意期間，餐飲業只有以前三成生意，期望大年初七恢復晚市後能「反彈一倍」，有疫情前六成生意。香港中小企食店聯盟召集人林瑞華形容，恢復晚市堂食當天仍是農曆新年期間，「起碼頭一個星期報復式消費應該幾誇張」，預計生意額會比上次有晚市堂食增加五成。

（疫情第四波）