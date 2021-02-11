戲院美容院等處所重開 同須兩周一檢 累計數十萬打工仔強檢 政府檢測力惹疑

指無執法權或需請假檢測

工盟憂前線員工成出氣袋

政府容許有條件開放的處所，包括海洋公園及迪士尼樂園兩大主題公園、美容院、表演場地、戲院等，而根據統計處數字，單是從事餐飲服務活動業的就業人數去年第四季已逾20萬，連同早前公布，學校全面恢復面授上課的條件是教師要每兩周檢測等，換言之須強檢的打工仔將數以十萬計。

職工盟總幹事蒙兆達稱，員工或需請假檢測，或在工作時間內檢測，有可能被扣減薪金；又指店員檢測結果屬陰性，顧客亦可帶有病毒並在店內傳播，質疑只強制店員檢測對抗疫無補於事，「現在只見是亂畫一個圈，逼人強制檢測」。

就食肆及處所須要求顧客用安心出行，蒙兆達說，政府雖然要處所負責人即僱主負責，但直接面對顧客的是前線員工，「出問題時僱主可能將責任推給員工」，員工無執法權力，只負責提供服務，遇到不願掃碼的顧客定有衝突，最後淪為「出氣袋」，令他們壓力大增。

黃傑龍：餐飲業單月須驗60萬次

餐飲業組織「稻苗學會」會長黃傑龍稱，數十萬餐飲從業員平均每月兩檢，即本港一個月要處理多60萬次檢測量，「政府有咁大檢測量？還有其他處所、學校老師、醫療需要、封區需要，真的做到？」他又質疑政府沒有這麼多檢測站，「會新增臨時監測點給我們？還是承辦商每14日派樽，給我們支援？這些細節全部都未有」。

（疫情第四波）