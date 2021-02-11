要「嘟安心」員工定期驗 堂食准晚十 初七起4人一枱 登記食客責在店方 違者罰停3至14天

客人如拒嘟 須登記資料

另昨日新增17宗新冠病毒確診，是去年11月爆發第四波疫情後新低。按《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（599F），現時食肆及指定處所要遵守若干規定，包括限制食肆每枱人數、要求客人進入前量體溫、提供消毒潔手液等。陳肇始稱，新增兩項防疫措施之一，是相關負責人須安排員工每14天接受病毒檢測一次，若食肆和處所想在大年初七恢復晚市堂食至10時及重開，其員工須在今日至2月25日期間接受首次檢測。

棄晚市可不遵新規？

消息：總之不做就罰

另一新增措施是食肆或處所負責人須要求客人進入前，用安心出行掃碼或登記資料；提供晚市堂食的食肆和部分室內處所，亦須安裝更有利通風的裝置。陳肇始說，若未有遵守各防疫措施，食肆須暫停提供晚市堂食3至14天不等，處所則要停業3至14天，視乎沒遵守措施帶來的額外感染風險及對防疫工作的影響。被問及是否等於食肆放棄晚市便可不遵守兩項新條件，消息人士稱政府不會說可以，總言之不做就會罰。

陳肇始說，相信沒有用智能電話的人很少，食肆和處所負責人可改為要求客人留下簡單資料，例如姓名及聯絡電話號碼。問到如何確保顧客提供真確資料，以及有人提供假資料的責任問題，她說處所負責人有責任要求顧客用安心出行，故責任在負責人。

入政府大樓 下月起須嘟安心

陳又表示，農曆新年假期後將尋求行政會議批准，將現時2人「限聚令」放寬至4人。另外，政府各部門將於大年初七起恢復正常公共服務，自下月1日起政府員工和市民進入政府大樓或辦公室前，必須使用安心出行，或登記姓名、聯絡電話、到訪日期和時間。

工盟：憂日後強制打疫苗

職工盟總幹事蒙兆達表示，打工仔質疑因自己從事某行業而要強制檢測的理據，並認為「單是這理由逼我檢測，即剝奪我的選擇權利」。他說，強制檢測範圍已「成行成市」，包括非高危行業，認為一定有僱員反感，並憂慮下一步是強制個別行業員工打疫苗、蒐集更多員工的個人資料，質疑政府是為建立社會信用系統鋪路。

有斥新規增衝突 有嘆無力討價

食肆：客人寫錯，責任誰屬？

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華說，若客人不用安心出行，會要求客人登記，「政府問我們都一定要交，其實（政策）只是增加我們同食客衝突」。他又質疑政府「政治先行」，無法解釋政策如何有助防疫，「而且很多責任問題，例如食客手民之誤寫錯，責任誰屬？如果客人亂寫地址，我無辦法查證，難道個個都要帶住址證明？」

稻苗學會會長黃傑龍表示，餐飲業界現為「瀕危」行業，「兩個月沒有晚市，所以政府給我們復業的要求，只能盡力滿足，我們並無討價還價的地位」。對於什麼是「確保顧客使用」，他稱存有疑問，「員工都是基層，所謂盡力確保應該不是要我們如商業罪案調查科探員一樣，解鎖市民手機檢查，應該是看到顧客拿出來掃（二維碼）就是（盡力確保）了？」

美容院Nu Derma負責人陳雪茹認為，就算客人不願用安心出行，要登記資料不困難，「每個人預約都有電話、進出時間，一直有登記資料」，認為「不是一個困擾」。

明報記者

（疫情第四波）

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