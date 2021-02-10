律政司考慮公開審訊否 唐英傑案或「三無」

港區國安法除賦權律政司不設陪審員，第41條列明審訊應公開進行，但可因涉國家機密、公共秩序等情形不宜公開審理；被告申請保釋也有限制。被捕者或有可能在訴訟中面對無保釋、無陪審團、無公開審訊的「三無」處境（見表）。

林太昨出席行會會議前見傳媒被問唐英傑案無陪審團，會否加劇外界對香港實施國安法的質疑，她稱案件進入司法程序，故不評論，但重申依法辦事，國安法由警方調查、律政司起訴、案件最終在香港法院獨立審訊，反映對一國兩制、香港制度的信心。

大律師公會主席夏博義關注不設陪審團安排，認為以保障陪審員人身安全為由並非好原因。他稱嚴重罪行審訊會設陪審團，是為反映公眾、而非律師的看法，認為必須有非常強力的理由才能不設陪審團。

大律師會：人身安全非無陪審好理由

律師會促鄭若驊解釋行使權力理由

律師會在國安法頒布前曾提意見，稱原則上有關罪行應公開審訊，並以陪審團形式進行，會長彭韻僖昨向本報表示，現時律政司長雖按港區國安法第46條行使權力，若可清楚詳細解釋行使權力理由，可助釋公眾疑慮。

港大法律學院公法講座教授陳文敏反問，律政司可有提出具體理由認為陪審團有人身安全風險？「若只因案件涉國安法而作此認定，那便表示任何涉國安法案件均可沒陪審團，但這似乎並不是國安法原意。」陳文敏認為目前解釋不足夠，因律政司只是重申國安法條文，並未解釋有何事實基礎判斷。他並強調，陪審團制度在香港行之有效，引用國安法條文時，律政司仍要有合理理由行使有關權力。

香港人權監察發言人葉寬柔稱，《公民權利和政治權利國際公約》提及法律面前人人平等，不因政治意見有不同對待，質疑若涉國安法便無陪審團，不符上述原則；並稱政府應有措施保護陪審員履行義務。

（港區國安法）