黎將再向高院申保釋 法律界：難度高但仍有機會

前刑事檢控專員江樂士指出，終院今次下達裁決不會令涉干犯國安法的被告「近乎不能保釋」，但他們必定會比起一般刑事案的被告更難獲保釋，這亦與立法者在撰寫國安法條文時的初衷一致。他舉例，若然相關被告所涉的危害國安行為明顯屬一次性、用以勾結外國勢力的方法已被剝奪，或控方的指控近乎不可能發生，相關被告仍有機會獲批准保釋。

梁家傑：裁決未跟中方媒體 未見偏頗

港大法律學院首席講師張達明說，黎智英日後再次到高院申請保釋時，高院會按照終院對條文的詮釋，以及考慮一籃子因素，例如具體案情、雙方陳辭等，再決定會否批准黎的保釋，但難度必定較上一次高。他解釋，是次終院裁決相對收緊了涉違國安法被告獲准保釋的機會，不過同時否決了律政司一方不少理據，包括拒絕接納法庭不須考慮相關被告的保釋條件等說法，令他們仍有機會獲保釋，不至於「近乎無可能」。

資深大律師梁家傑認為，終院今次裁決未有顯著跟隨中方媒體或律政司的觀點，觀感上沒偏頗之處。

（港區國安法）