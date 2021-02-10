引吳嘉玲案 指法庭無權裁國安法違憲 張達明：視「人大必合憲」 做法屬「接受現實」

終院指國安法已規定保護人權自由

終院在判辭指出，國安法由人大和人大常委會制定，並納入《基本法》附件三內，令其成為香港特區的法律。終院引用「吳嘉玲案」指出，基於上述立法過程，國安法不可因不符基本法或《人權法》而作覆核，法庭亦沒權力基於相關理據，裁定國安法任何條文違憲或無效。

不過，終院同時引述國安法第4和5條指出，特區維護國家安全時，應依法保護和尊重人權，以及言論、新聞和示威自由等基本權利，而針對危害國安罪行執法時，亦應堅持法治原則，認為相關條文對國安法的詮釋，尤其本案所涉的第42（2）條至為重要，「絕非是說人權、自由和法治價值並不適用」。

張：若「人大按基本法行事」才無權挑戰

港大法律學院首席講師張達明認為，終院當年在「吳嘉玲案」裁定若人大和人大常委會按基本法行事，法庭便無權質疑或挑戰其決定，惟事後對何謂「按基本法行事」仍未有定論，認為終院今次直接視人大或人大常委會的決定為「必然合憲」，做法屬「接受現實」。

資深大律師梁家傑說，終院原本在「吳嘉玲案」中「留下一條尾巴」，未有點名人大或人大常委會立法與基本法相違背時如何處理，而國安法在保釋、陪審團制度等範疇已經與本港普通法制截然不同、「恍如平行時空」，令法治環境大倒退。

至於國安法條文日後能否受司法覆核挑戰，資深大律師湯家驊和前刑事檢控專員江樂士均認為，國安法條文的合憲性雖不能受司法覆核挑戰，但當條文在執行方面出現違反基本權利時，仍可按現有制度提出覆核。

（港區國安法）