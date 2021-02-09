入食肆強制掃碼 薛永恒：積極考慮

市民安裝「安心出行」應用程式未見踴躍，薛永恒昨於立法會資訊科技及廣播事務委員會會議稱，該應用程式至今約有52萬港人下載，政府早前已「強烈建議」所有出入政府總部的人用「安心出行」掃描二維碼。

薛表示，因應疫情發展，正積極考慮強制要求市民進出「一些要脫下口罩、防疫抗疫方面相對高風險的處所」，例如進入食肆必須掃描「安心出行」二維碼，以加強防疫。薛又稱，政府將展開全民疫苗接種，創科局正準備預約系統，並會與醫管局合作，以「電子針卡」形式記錄市民注射情况。

部分運動設施今重開

另外，部分康文署轄下康樂場地今日起開放，包括運動場跑道（只限緩步跑活動）、網球場、草地滾球場、門球場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、單車設施、戶外羽毛球場、戶外乒乓球枱，以及屯門康樂體育中心的運動攀登牆、射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪。康體通網上預約系統顯示不少場地今日預約已滿，如櫻桃街的網球場，而維園草地滾球場昨晚仍有小量空檔。

第599F章規定，使用者在進入重開的體育處所前須掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪時間，以便出現確診時追蹤。康文署籲用場者到場前預先下載「安心出行」，如選擇登記個人資料，應預早到場。

（疫情第四波）