紅磡封區檢一初確 店家質疑「突襲」激民憤

位於長樂大廈旁邊的長生店享福殯儀平日9時許開門營業，昨早受封區影響至10時許才能開門。負責人崔先生稱，殯儀業一般晚上6時許下班，當局前晚7時許封區，至8時才拍門，大部分員工及行家已下班，故影響不大。但他稱食環署火葬場「唔等人」，若延遲解封會影響早上出殯安排，不太認同封區，稱大部分市民均願意配合檢測，質疑「你（政府）玩突襲，大家（市民）咪玩嘢搞對抗」，認為當局預先通知，市民自然會配合，「對付非法入境者嗰啲先要突襲」。

住客黃女士說，上月28日曾接受檢測，前日下午亦到附近檢測中心再檢測，晚上回家後卻遇封區。她稱封區時毋須再檢測，僅領取手帶即可，但「驚返到嚟再有人中再封，又有啲人走咗去搵唔到，隔一排先搵到好似無乜成效」。

長生店稱封時已下班 影響小

合祥興壽儀職員鄧小姐稱，殯儀商會前日下午已提醒各長生店封區消息，各店要臨急駛走靈車，店內亦有一輛靈車需「搵位泊」。她說殮葬儀式主要於殯儀館進行，前日封區時無封鎖殯儀館，又說先人遺體並非安放長生店，短期圍封影響不大。中華殯儀職員陳太稱數日前已獲悉封區消息，前晚7時許店舖工作完成後才遇封區，影響不大。

（疫情第四波）