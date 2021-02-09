佐敦文英樓圍封 鄰廈獲派速測包

政府昨晚宣布封兩區，包括佐敦渡船角文英街2-24號文英樓，以及深水埗福榮街88-90號和桂林街46A-46C號交界恒安樓。翻查資料，文英樓1月26日曾納入強制檢測名單，最近14日有6宗個案，首5宗都有源頭，昨日新增一名源頭不明個案，政府昨晚7時宣布封區。

文英樓是佐敦「八文樓」之一，民政事務總署稱，其餘的文昌樓、文耀樓、文輝樓、文景樓、文蔚樓、文苑樓及文華樓，位置鄰近被封的文英樓，明白居民或擔心風險，昨推出先導計劃為7幢大廈居民提供免費快速抗原測試套裝。現場所見不時有居民索取套裝。

增一宗 區議員：強檢已夠

特首林鄭月娥昨晚約9時半到佐敦受限區，主要與工作人員交談，未見接觸市民，其間多次有居民高聲示威，不滿封區擾民及責罵林太，她逗留約15分鐘離開。

油尖旺區議會副主席余德寶批評，這已是油尖旺近日第9度封區，新被封的文英樓只一宗個案，應只需強制檢測，政府需交代為何不用影響較小的強檢，而是封區。

深水埗恒安樓昨日亦新增一宗源頭不明個案，傍晚旁邊商店已聽聞要封區，6時已開始落閘。有住客趕在封區前拿着大批行李離開。政府昨晚8時半宣布圍封，大批警員跑向恒安樓，但一度跑錯方向；其間有市民正在封鎖範圍內的櫃員機提款，一度被困封鎖區。警務處長鄧炳強昨晚10時許到場與警員交談，逗留約10分鐘。

（疫情第四波）