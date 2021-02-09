地盤疫未息 何栢良：遲診斷遲追蹤 促政府現場查傳播鏈 工人7日一驗

檢測車不敷 明公布新方案

根據發展局資料，建造業界正推出「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」，安排流動檢測車到工地為工人檢測病毒，但工人必須先預約。據悉，目前有400多個地盤曾提出自願檢測，但因流動檢測車檢測容量有限，至今只到120多個工地檢測，認為流動檢測車難以同時間滿足十多二十萬在職工人的檢測需求，需透過其他檢測措施配合。據了解，發展局明日將公布具體方案。

何栢良昨在商台節目表示，對政府處理地盤疫情方法失望，本港五大地盤群組中，工人、接觸者、其居住的大廈居民計上地區個案等，確診數目應已超過歌舞群組。他說，機場三跑地盤首宗個案由發病到確診延遲了10日，是遲診斷，當局在有爆發後遲公布，亦有遲追蹤。

三跑可碼頭設檢測站

他稱，政府應到爆發感染的地盤做流行病學調查，了解地盤何處出現傳播鏈，例如在更衣室抑或搭車搭船時傳播；當局亦應派人到地盤巡查，包括休息室、更衣室、用膳安排等，若純粹靠強制檢測，防疫成效會打折扣。他續稱，定期檢測若以派發樣本瓶方式進行，成效或有限，建議安排流動檢測車，每7日為地盤工人採樣一次；針對機場三跑群組，則可在工人登船的碼頭設臨時檢測站，並要加快檢測速度。

對於地盤工定期檢測的密度，港大微生物學系講座教授袁國勇昨稱愈常檢測愈好，但實際通常是一周或兩周一檢，找人協助採樣「好大工程」，相信政府會按檢測能力「睇餸食飯」。

田北辰批對社區嚴對地盤鬆

實政圓桌立法會議員田北辰認為，建築地盤早已爆疫，早應要求工人檢測，應由檢測人員採樣，不能讓工人自願交樣本樽，因「有利益衝突」不穩妥。他稱大型地盤應派流動檢測車替工人採樣，而小型地盤工人就要自己去社區中心採樣，至於機場三跑是最大地盤，只要在渡輪碼頭設檢驗站，便能方便工人。他稱政府早前在油麻地封區，面對弱勢社群就嚴厲，但面對爆疫源頭的地盤，就一直拖拉至現時才提出會做檢測。

明報記者

（疫情第四波）