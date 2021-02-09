張竹君稱三跑群組受控 另一地盤又中招

啟德停機坪地盤現不明個案

機場三跑地盤群組新增一名工作人員在檢疫中心確診，張竹君說，三跑群組近日個案都是在檢疫中心確診，且地盤3000多人檢測呈陰性，相信疫情已受控，但稍後會做第二次檢測。

此外，昨日新增的一宗源頭不明個案是啟德停機坪地盤的監工，張竹君說，地盤相關範圍已停工，密切接觸者會送入檢疫中心。

一名39歲商務豁免檢疫、深圳來港的男子日前確診（第10581宗），他的一名35歲女性家人（第10623宗）早前同以豁免檢疫者身分抵港，前日確診。張竹君說，二人在香港有3名同住家人全部確診，料該家庭有傳播，仍要調查誰是源頭。

無綫編劇藍灣Donki保安確診

另外，無綫電視節目發展分部一名男見習編劇前日初步確診，無綫電視表示，該職員上周五仍有上班，10名職員被列為密切接觸者會送往檢疫。開業數天的藍灣廣場Donki店一名保安員昨確診，Donki表示已關閉該分店至2月11日消毒。

（疫情第四波）