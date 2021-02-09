惠利大廈強檢3初確 04室全撤 料圍封光井垂直播毒

住戶廁所傳臭 U形隔氣管失效

袁國勇昨午與衛生防護中心及環保署代表到場視察，發現大廈約10年前曾維修外牆，更換了外牆喉管，不少喉管有改動。他們到出現確診的1404、1704、2104單位視察，亦發現範圍內的喉管曾改動。此外，大廈03、04單位共用同一密封天井，天井內有許多垃圾，傳出臭味。

袁國勇表示，相信大廈疫情源於1404單位，該單位有4名病人，他們放出的病毒很可能透過抽氣扇沿天井傳上去。他說可能有上層單位打開了天井窗戶，或開抽氣扇時沒密封廁所或廚房的窗，以致外面空氣被抽入屋，令住戶感染。另一傳播可能則與喉管有關，袁國勇表示有住戶稱在廚房洗菜，其後經過廁所時聞到臭味，「這直接證明到U形隔氣管作用失去了」。

袁國勇籲勿開天井窗

袁呼籲住戶千萬不要開天井的窗，煮食或如廁時，他建議應開抽氣扇，同時要打開非對着天井的窗，令空氣時常向天井方向流動。他亦呼籲市民配合政府的強制檢測令，因過去經驗，有一至三成住戶沒應門，當局無法知道他們是否隱形傳播鏈的源頭。

兩八旬長者稱檢疫營過年可惜

有年屆八旬、居於04室的公公婆婆表示，昨早接到電話通知，稱政府稍後會派人載他們走，兩人大感震驚，以為自己確診，後來知道檢測結果陰性，並得悉政府安排撤離，才稍安心。但兩老對於要在檢疫中心過年感可惜。

1950年代樓宇矮 多圍封式光井

香港測量師學會前會長何鉅業表示，本港1950至70年代的樓宇較矮，多採用圍封式光井，以往不覺這種設計有問題，沒考慮到病毒傳播。1970年代後起，樓宇較高，這類設計逐步減少。他建議住戶長期緊閉天井窗，甚至貼上膠貼，避免負氣壓抽入穢氣。

（疫情第四波）