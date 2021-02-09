袁國勇：不影響農曆年後復課決定

中小學未見大量參與「教師全檢」

中小學一般上周五（5日）至今日陸續開始農曆年假，大多放至2月19（五）或22日（一）。對於教育局早前宣布倘全校教職員於復課前14天完成檢測，全校學生可於農曆新年假期後恢復上半天面授課，津貼中學議會主席劉振鴻稱「無乜聽到」有中學實行，稱目前學校都是按兵不動，視乎未來兩周確診數字始決定上學安排，「學生、教師健康仍是首要考慮」。他表示，即使全校教師完成檢測，但學校任何人都有可能受感染，不止老師；又表示要考慮學校位處的地區情况，因大多學生都居於同一區。

劉振鴻又稱，學校一直按照官方指引安排防疫，要求學生作健康申報、通過體溫檢測等，會再加強提醒學生留意健康狀况。

小學傾向三分之一學生先回校

津貼小學議會主席胡艷芬亦稱，小學仍在觀望紅假後的疫情，「都擔心新年後疫情反覆」，假期後一般傾向安排三分之一、甚至更少學生回校，未聞有學校對全校教師檢測做法有「積極回應」。

被問事件是否反映農曆新年後不應復課，港大微生物學系講座教授袁國勇昨表示，今次傳播主要涉舊樓居住環境及密封式天井，不是因為上學而感染，復課決定不會受事件影響，最重要是社區能否控制疫情。他說如要放鬆社交距離措施，要對高危控制點有針對措施，舉例如學校課堂換氣次數低，讓學生除口罩進食喝水「是自找麻煩」。

（疫情第四波）