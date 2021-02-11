兩生染疫 筲官130人檢疫營過年 衛署指同場考試有風險 專家：「寧枉勿縱」有疑問

封廈強檢第二次找到確診

過去周末惠利大廈共4宗確診，均住14樓04室。大廈前晚被圍封，約860人接受強制檢測，再找到3宗初步確診，累計7人染疫。這次是政府2月1日起突擊圍封多區、第19次行動中，第二次找到確診。其中兩名初步確診者分別住17樓及21樓的04室，增至3個04室有居民確診，港大微生物學系講座教授袁國勇昨到大廈視察後表示，相信大廈有垂直傳播，須撤離04室所有住戶檢疫（見另稿）。

1404室的18歲男患者與1704室、昨初步確診的男患者，都是筲箕灣官立中學的中六生。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，首名確診學生2月2日頭痛， 翌日另一學生喉痛，兩人2月1至4日返學校禮堂考試，沒直接接觸、不太相識。她表示，由於兩名染疫學生傳染期間返校，其他學生雖有戴口罩，感染風險未必很高，但可能會共用洗手間等設施，決定將曾與兩人同考場的130名中六生、5名教師，以及清潔工送檢疫。檢疫學生的家人及過去14日曾逗留該校逾兩小時的師生亦須強制檢測。

兩染疫生同住鰂魚涌惠利大廈

張竹君表示，該禮堂原本可坐200人，考試期間學生分隔坐，約容納130人。教育局回覆，該校考試期間有依循教育局及衛生防護中心指引執行防疫措施，包括學生入校時即時量體溫、提供酒精搓手液清潔雙手、師生須戴口罩、學生保持社交距離等。

考場有執行防疫措施，被問為何其他學生須列作密切接觸者，張竹君表示兩人傳染期返校考試，同一場所出現兩宗確診，會視為爆發，且兩人不是曾共膳，要謹慎處理，當其他人是密切接觸者。據了解，衛生署昨致電聯絡相關須檢疫的學生，會逐一派員上門接走他們隔離。

袁國勇相信學生主要因為舊樓居住環境及密封式天井，以致感染，相信多數非在校感染，但擔心他們會在校傳播，故認為將其他學生隔離是「好穩妥」。他說衛生防護中心與食衛局「做得好好」，知道大廈多劏房、樓齡高、有密封天井，一早就圍封大廈檢測。

袁國勇：可在校傳播 隔離學生穩妥

梁子超：考試防疫嚴 密集檢測已可

對於逾百名學生須檢疫，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，一般學校在試場採取嚴謹防疫措施，學生須戴口罩及分開坐，風險較低，兩名確診學生在校沒明顯接觸史，暫無證據顯示校內有傳播。被問當局做法是否太嚴，他說對此「有疑問」，形容做法是「寧枉勿縱」，認為可安排學生密集式檢測，非全部檢疫。至於共用設施風險，他說雖有風險，但質疑考試期間不會所有學生都如廁或多次如廁。

梁子超又說，工作場所比試場風險更高，員工長時間逗留，更多共用設施，倘試場有兩宗確診所有考生便須檢疫，反問為何較高風險的工作場所不用同一原則。

圍封紅磡長樂大廈 無新增確診

政府表示，由於惠利大廈與寶利大廈部分防煙門相連，寶利大廈須強制檢測。至於紅磡長樂大廈前晚被圍封後找到的一宗初步確診，張竹君說是康復者，非新增確診。據衛生防護中心昨晚公布，長樂大廈昨多4宗確診，屬有流行病學關連。

明報記者

（疫情第四波）

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