團結基金倡推7鐵路項目 疫下振經濟

「建造業失業率升至10.7%」

疫情在本港持續逾1年，本港最新失業率升至6.6%，創下16年新高。基金會土地及房屋研究主管葉文祺表示，疫情下建造、飲食、零售等基層行業首當其衝，其中建造業失業率已攀升至目前的10.7%，建議政府在《預算案》應加大投資交通基建，以帶動本港經濟發展，稱發展交通基建項目可以每年為本港帶來額外1%的GDP增長。

葉稱，目前經濟環境轉差下，建造成本相對亦會較低，加上政府積極在新界發展新發展區，包括最新在北環線沿途，物色到興建7萬個單位的土地，相信不少地區對交通基建的需求將會極大，建議政府以「基建先行」模式發展，以帶動整個地區發展，「如果不是以容量先行的方式來發展基建，地區發展永遠都會存在滯後，亦帶動不到土地發展」。他認為，政府在《鐵路發展策略》提出的7個新鐵路項目應盡快全數推展，亦需要盡快完成連接新界西北、北大嶼山和市區的策略性道路網絡，包括P1公路、11號幹線及屯門繞道。

倡10屋邨重推租置計劃

除投資基建外，基金會亦建議政府重推「租置計劃」，以及精簡公營房屋的發展程序。基金會副總幹事兼公共政策部主管黃元山表示，基金會於去年10月底至11月初曾委託嶺南大學就租置計劃做電話問卷調查，成功訪問1552人，結果發現有72%受訪者贊成政府重推租置計劃，認為有主流民意支持。

葉文祺表示，政府在2019年《施政報告》曾表示，當公營房屋供應更有把握後，原則上對重推租置計劃並無異議，而去年施政報告政府表示已全數覓得可滿足未來10年公營房屋需求的土地，認為重推租置計劃的條件已達成。他建議，政府可以先推行先導計劃，挑選5至10條公共屋邨試行重推租置計劃，並同時翻新較舊的公共屋邨，為未來大規模重推租置計劃做準備。

（疫情第四波）