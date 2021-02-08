八旬婦發燒入仁濟 住外科房確診

仁濟醫院發言人表示，83歲女病人因持續腹痛，於2月5日到該院急症室求診，病人當時發燒，但沒有其他呼吸道感染病徵，入住外科病房。至入院篩查呈陽性，及時獲轉送隔離病房。同病格的5名病人須檢疫，沒有職員列密切接觸。

梁子超倡為懷疑者抗原核酸檢測

被問到為何患者發燒具新冠病毒常見病徵，仍獲安排至外科病房，醫管局總行政經理何婉霞昨表示，當時醫生的臨牀判斷認為患者發燒與持續腹痛有關，故安排到外科病房。對於患者病牀位置、體內病毒量水平，醫管局稱未有相關資料。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為情况不理想，但相信可能與設施不足有關，又表示不時有外科病人會發燒，但未必與新冠病毒有關。他建議，如對病人有懷疑，可先在急症室為病人同時安排抗原測試及核酸檢測，可較早有結果。

沙田帝逸餅師感染源頭不明

此外，昨增6宗源頭不明個案中，其中一人任職沙田帝逸酒店餅房廚師。帝逸酒店昨在facebook回應，稱該員工於2月1日最後上班，上班期間體溫測試未有異常，員工較早前自行到私人診所檢測後確診。

（疫情第四波）