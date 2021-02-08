同房染疫 孕婦暫離避檢疫終確診 5天傳染期兩到伊院覆診 防護中心：或法律行動

3宗印尼輸入 6宗源頭不明

本港昨增27宗確診，包括3宗輸入，全部由印尼抵港，其中一人為第19日的樣本檢測陽性。其他本地或相關個案中，源頭不明有6宗佔25%，當中涉及酒店餅房廚師、外傭、退休人士、機場洗手間清潔工、銷售員，以及無業或退休人士。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，一名在1月31日公布確診、居於新填地街159號的患者，接受當局接觸追蹤時，「可能刻意沒有告訴我們」，其懷孕26周的非港人家屬居於同一劏房內。當局於1月30日安排劏房內其餘9名密切接觸者檢疫，該確診者着孕婦離開單位數小時，待其他人檢疫後返回單位居住。

上月檢測陰性 5日確診病毒量高

孕婦30日接受強制檢測呈陰性，2月1日到伊利沙伯醫院覆診，兩日後病發，4日再到伊院覆診。孕婦於5日出現低燒、發冷及失去味覺，到廣華醫院急症室求醫，當時始透露家人確診，隨即入住隔離病房，其後確診。

孕婦病毒量高，病毒數值為19，昨情况穩定。醫管局指出，孕婦在伊院覆診時全程戴口罩、沒有飲食或喝水，沒醫護或病人列密切接觸者。當局已於兩間醫院相關範圍清潔消毒。

翻查資料，1月31日公布的確診者中，只有一人居住新填地街159號，為31歲的非港人男子（第10435宗），他在1月29日病發，曾到重慶大廈。

張竹君指出，該大廈合共兩單位現確診個案，穩妥起見會安排第二次強檢。她說當局會繼續調查孕婦個案，若涉及刻意隱瞞，不排除採取法律行動。據第599D章，一經定罪可處1萬元罰款和監禁半年。

被問到孕婦行蹤，張表示，孕婦稱除了覆診其餘時間留在單位內，2月1日或之後的行程傳染風險較高，如找到密切接觸者，當局會安排檢疫。至於瞞報原因，張稱孕婦沒有提供。

梁子超倡送檢後再返劏房檢查

呼吸系統科專科醫生梁子超建議，當局將劏房等高危場所的密切接觸者送檢疫後，可再派員上門檢查，避免走漏密切接觸者，追蹤個案時亦要告知確診者瞞報資料的法律責任。他呼籲患者勿瞞報資料，否則會影響抗疫。

張竹君稱，未正式踏入農曆新年，已出現不少逾20人的生日會等聚會，當中衍生一些確診個案。她建議市民在人流較少的時段購買年花，並注意手部衛生。

另有內地抵港確診 同屋4染疫

此外，昨確診的一名35歲女患者日前由內地抵港，她沒有病徵，居於東涌映灣園悅濤軒3期9座，上址亦有一名3歲男童和一名72歲男子昨確診，均被列為「與本地個案有流行病學關連」。翻查資料，同地址的一名39歲商務豁免檢疫男子本月初確診，他上月底由深圳抵港，7天後病發，當局暫列為「本地個案」。

明報記者

（疫情第四波）