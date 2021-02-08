有確診無公布 大角嘴一廈圍封 16次封區檢一確診 張建宗：絕對值得做

海裕閣染疫者 檢疫中心確診

政府昨晚7時宣布圍封海富苑海裕閣，不包括海富商場，解釋因海裕閣近期出現確診，評估後該區域感染風險有可能較高。據衛生防護中心資料，過去14日海裕閣無確診。當區的油尖旺區議員余德寶表示，前晚收到政府部門通知大廈有人確診，但不見中心公布。衛生署昨晚回覆本報，表示2月6日公布的36歲男患者（第10,607宗）住海裕閣，與早前個案有流行病學關連。資料顯示，他在檢疫中心確診，當時沒公布住址，顯示為「不適用」。

余德寶質疑海裕閣僅一人確診，對上一次有確診已是半年前，看不到有何理據封區，質疑是否嚴格至大廈有一宗確診便圍封；有街坊亦對封區感詫異，形容封區「神憎鬼厭」，不少家庭昨晚更正提早食團年飯。被問今次是否如特首林鄭月娥所說「走在疫情前」，余說公眾會看結果，多次封區沒找到確診，反問是否仍要繼續封區。大廈有約1300名居民，三分之一為長者，1樓有無家者宿舍。

相隔半小時，政府宣布圍封鰂魚涌惠利大廈，大廈本月6日有兩宗確診，分別是源頭不明及有流行病學關連，昨日再公布新增兩宗。8時被圍封的紅磡必嘉街長樂大廈，1月18至27日有5人確診，包括一宗源頭不明；該廈13日內兩度強制檢測，對上一次是1月26日，6歲女童（第10,601宗）因不能接受咽喉拭子採樣而沒在限期強檢，2月3日求醫並驗出大便呈陽性，2月6日確診，其母昨確診。

圍封紅磡 司機急駛走靈車

必嘉街及曲街昨晚泊有10多輛靈車，有交通警要求駛走車輛。靈車司機梁先生表示，昨午商會提醒晚上或封區，他晚上收到行家通知後立即趕回駛走靈車，「如果拖走咗靈車，第二日開唔到㗎嘛」，斥政府封區擾民及欠部署。一名身穿白色喪服的男子亦到場將私家車駛走。

前晚被圍封的土瓜灣華發大廈及屯門黃金海岸二期第9座，分別307人及175人檢測，沒發現確診。自政務司長張建宗2月1日宣布會每日封區至年廿九，至前日16次封區逾10,166人檢測，找到一宗確診。張建宗昨在網誌表示，圍封強檢能找出隱性患者，徹底截斷傳播鏈，「絕對值得做」。

（疫情第四波）