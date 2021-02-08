建商憂停工延誤違約 盼政府攤分風險

發展局：彈性處理延長工期要求

發展局回覆表示，工務部門會按現行工務工程合約機制，彈性處理承建商因疫情而提出延長施工期的要求；部門也會考慮疫情因素，合理地評估承建商就工程進度的表現。

香港建造商會行政總裁謝子華表示，要求工人必須持陰性檢測結果才能開工，已可有效減低地盤爆疫風險，但若要建造業界全面停工一段時間，會嚴重影響目前工程工作的16萬人工人生計，而且工程徹底停頓對本港亦有影響。

建造商會：合約未納疫情因素

責任全推承建商不公

他說由於香港十分重視合約條款，有承建商憂慮現行合約未有納入新冠疫情因素，若長時間停工引致工程延誤，或違反合約的完工限期要求，所導致的損失或要由承建商全數承擔，有可能被政府罰款或扣分，「無人預料到疫情會持續這麼長時間，若將所有責任推至承建商身上亦不公平」，目前商會正與政府商討疫情下工程風險分攤的安排。

香港建造業總工會理事長黃平表示，單靠建造業防疫措施，難杜絕地盤爆疫，認為抗疫防疫是社會共同責任，不應針對建造業，堅決反對業界全面停工，憂慮工人「手停口停」。香港建造業紮鐵職工會主席黎鉅輝表示，關注工人須每隔多少時間檢測一次，稱工人一般下班後已難以檢測，若檢測太頻繁會加重工人負擔。

（疫情第四波）