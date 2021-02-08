地盤開工須證陰性 16萬人定期驗 擬月內推 重災三跑工地明起實施

多地盤去年底起陸續爆疫 三跑28確診

對於爆疫3周但未停工的機場第三跑道地盤，黃偉綸表示機管局已公布，周二（9日）起將在三跑道系統工地實施類似措施。

黃偉綸昨發表網誌表示，建造業議會聯同香港建造商會在發展局支持下，去年12月底開始安排專業檢測服務機構到訪公私營工地，為工友及駐工地人員免費自願測試。截至上周四（4日）已為125個工地、逾2.9萬名工友檢測，99.99%檢測結果為陰性；確診個案至今有4個。

業界倡設流動檢測車 陰性證明有效期待定

香港建造業移動機械及維修從業人員工會副主席蘇四清表示，支持政府要求工人出示檢測陰性結果才能開工，期望根治地盤爆疫問題，但建議政府安排流動檢測車到地盤為工人檢測。香港建造商會行政總裁謝子華表示，商會正與政府及建造業議會商討工友強制檢測的細節，包括訂立檢測陰性結果的有效期，若有效期太短，會嚴重影響工人及加重工人負擔；若有效期太長則未必有效令地盤防疫，暫未有定案。

翻查資料，去年7月早有地盤爆疫，文錦渡缸瓦甫地盤群組累計23名工人及密切接觸者確診。第四波疫情自去年12月起至少4個大型地盤爆疫（見表），其中日出康城/啟德地盤群組74人確診，是本港疫潮第四大群組。

本月已有3個大型地盤爆疫。去年12月初爆疫的將藍隧道地盤，12月28日復工，今年初再爆疫；中九龍幹線中段隧道地盤亦同時爆發，兩群組累計50人及37人確診，不少工人住油麻地及佐敦的舊樓或劏房，疫情在區內迅速蔓延，觸發港府首次封區強制檢測。最新的機場三跑地盤群組爆疫3周，共28人確診。

梁子超倡一周一檢 工地放樣本樽

對於政府擬要求工人持陰性結果才可入地盤，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，如每兩周一檢就「太疏」，14日足以衍生數代傳播，可考慮每7日一檢，另強調患者有潛伏期，「今日陰性，聽日可以陽性」。因此他認為須同時加強地盤防感染措施，例如改善工人用膳及更衣設施，並在工地放樣本樽，方便有病徵工人隨時檢測，及早截斷傳播。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君認為，地盤工定期檢測可早些找到確診，及早隔離密切接觸者，減低大型爆發風險；如能更密檢測會更好。

工會：個別地盤封檢效微 工人可到別處開工

建築地盤職工總會組織幹事黃在琳認為，過去單靠個別地盤停工或檢測，效用不大，「工人可以去其他地盤開工，同一個地盤淨係暫停某個項目，其實個地盤仍然運作」。她說若要推行強檢，應全港推行，如有地盤爆疫，應暫時停工，並要求工人強檢，才可堵截傳播鏈。

明報記者

（疫情第四波）

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