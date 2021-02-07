人流減 維園桔檔嘆生意遠遜去年 設清潔時段 攤檔附近未見人清潔

檔設場邊卻「中空」 市民：何來社交距離

因應新冠病毒疫情，維園現場監控進出人流及控制場內人數，並以紅、黃、綠燈形式顯示，在紅、黃燈期間市民須取票入場，本報記者昨午所見，人流較往年疏落，截至傍晚紅燈未曾亮起。場內攤檔全設於兩側，市民陳小姐指維園場地大，但檔戶集中場邊，場地中央卻有大塊空地，「市民聚集買花，何來1.5米社交距離？」

食環署特設兩清潔時段（約下午1時半及傍晚6時半），格蘭花店老闆娘陳小姐說，下午1時半突然清場，客人走光，卻未見有人在附近清潔，令她莫名其妙，「政府太混亂，搞死好多香港人」。桃花檔職員阿君亦質疑署方未有清潔攤檔，「門口啲紙都唔掃吓，拎住支好似殺蟲水嘅嘢直行直過，邊有清潔」。

有檔主稱按指示檢測 仍未獲工作證

據本報記者傍晚6時半觀察，清潔時段前有廣播提示市民現場即將清潔，呼籲買花後盡快離開，但未見有食環署人員要求市民離開，部分市民於清潔時段仍於攤檔買花；食環署清潔承辦商人員有於入口處拭抹欄杆，但未見其在攤檔附近清潔。桔檔檔主梁先生批評安排混亂，指早前按指示做病毒檢測，上周四收到短訊確認結果屬陰性，並向食環署申請工作證，惟至昨日仍未獲發證，批評政府做事「一塌糊塗」。本報向食環署查詢，至截稿前未有回覆。

至於銷情，格蘭花店陳小姐稱今年人流少三成，生意挫三分之二，故已降價兩成。她說1月時政府宣布取消年宵市場，她花1萬多元在尖沙嘴租舖散貨，後來年宵復辦，故增加了開支，但不敢將之轉嫁消費者。桔檔梁先生稱年宵人流按年減半，生意額「差天共地」，以往首天下午生意額已有2萬至3萬元，昨只有數千元。

「疫」市抬價三成 桃花大王稱滿意人流

有「桃花大王」之稱的花農劉海濤滿意人流，又指今年天氣早暖，場內不少來自內地的桃花早已開花及曬乾，只有他的桃花仍含苞待放，故特別受歡迎，因此抬價三成，每束賣388至600元不等，連帶生意額亦升三成。對於本周初可能下雨，劉並不擔心，更說「按現時進度，（預料）年廿八就賣清光了」。