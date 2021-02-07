被問批准六四遊行否 鄧炳強：考慮活動內容社會反應

蔡耀昌：令人懷疑按國安法審視

支聯會秘書蔡耀昌向本報表示，去年警方以防疫為由不批准六四遊行和集會，今年未知會否搬出相同理由，又指鄧炳強昨日提及審批六四遊行需要視乎其內容，令人懷疑是根據《港區國安法》去審視活動內容。蔡稱，觀乎近期警方以港區國安法連番拘捕，有理由擔心六四遊行及集會會被打壓，甚至不准舉行，但他強調現在唯一對策就是堅持到底、據理力爭。

鄧炳強昨日分別接受港台和商台訪問，節目後他被問警方今年會否批准舉行六四集會。他強調，警方根據《公安條例》處理公眾活動的不反對通知書，條例清楚講明警方要考慮活動涉及的安全及公共秩序，亦要尊重遊行集會權利，在港區國安法生效後有關考慮亦是一樣。

鄧炳強上周二在年結記者會上，被問支聯會舉行六四集會會否違反港區國安法，警方會否批准，他當時重申公安條例下的四大考慮因素，包括維護國家安全、公共安全、公共秩序、保障他人權利和自由的因素，稱與過去一樣，但他當時沒有如昨日在電台節目上提及要考慮活動內容、社會反應等。

此外，鄧炳強接受港台訪問時，被問警方大規模拘捕是否向民主派「下馬威」，他強調這絕對不是警方的意圖，稱警方基於證據拘捕，不論對方的政治背景、有什麼人撐腰、掌控什麼媒體等，警方也無畏無懼。

拒透露曾否引用43條封網

另外，早前有網絡供應商承認按港區國安法的要求停止連線至《香港編年史》網站，警方至今沒有官方承認。鄧炳強昨被問警方曾否封鎖該網站，他稱個別案件詳情不便透露，但說國安法第43條訂明可以這樣做。當被追問警方曾否引用43條封鎖網站時，他續以涉及行動原因為由拒絕透露。