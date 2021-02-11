支聯檔首被封 市民嘆「舊派也容不下」 批違程序公義正商追討 食環：拒騰空有權接管「追債」

多年掛「平反六四」 32年來首DQ

李卓人：立國安法後清洗意見

支聯會主席李卓人稱，支聯攤檔有逾30年歷史，「我用『平反六四 戰鬥到底』招徠生意，講了這麼多年，那麼多年亦用此銷售策略，為何今年要封呢？」他形容今次事件是無理打壓，但支聯會會據理力爭。他又認為，「看到在國安法立法後，整個空間的萎縮，是進一步萎縮，製造一個肅殺的氣氛要清洗任何的意見。」

食環署發言人回覆，《使用協議》列明只可純粹為出售及推廣鮮花而使用准用範圍，不得作其他活動，有關攤位架起多塊與鮮花或該業務無關的橫幅、背景展板和易拉架，違反規定，故發出書面警告要求移除，但獲許可人沒遵警告，故即時終止協議，如對方拒絕騰空攤位，該署有權接管，毋須賠償，因此而招致的費用、損失等，可視為拖欠政府的債項向對方追討。

予兩小時移除 以布掩蓋仍終止

年宵開鑼前夕，食環署人員上周五晚8時45分在支聯會攤位貼警告信，指人員晚上6時許巡視，發現攤位架起與鮮花或業務無關的橫幅、背景展板和易拉架，要求10時45分前移除有關物品。當時支聯會攤檔展示「平反六四」、「為自由共命運同抗爭」等橫額，及「平反六四 戰鬥到底」燈牌，至晚上約11時已以布掩蓋。

至昨凌晨零時05分，食環署在支聯會攤位貼上終止協議通告，指該署11時07分巡視時發現攤位仍違反場地使用協議，勒令昨早7時前騰空攤位交還；支聯會秘書蔡耀昌隨即亦接到食環署來電通知。

支聯會昨晨6時半到場準備開檔，隨後食環署人員以鐵馬及膠帶圍封攤檔，支聯會在鐵馬掛上「平反六四 公義必勝」橫額；至9時，花市開放予公眾入內，支聯會宣布開檔，約15分鐘後遭食環署人員喝止，多名保安驅趕花檔內的人。至近10時李卓人與義工搬走鮮花及物資離開花檔。

開檔15分鐘遭喝止 執拾離場

蔡耀昌：單方面指控 未予時申訴

蔡耀昌稱，有理由相信政府部門自我審查或接到指令，故處理事情時有政治考慮要「寧左勿右」。他說，食環署從無正式講明是哪件物品、哪個字眼違反協議，限時過後亦未見派員檢查及查詢，單方面指控及終止協議，沒作商討，令他們蒙受損失，認為署方既不合法亦不合理，正尋求法律意見，研究循民事追討；並指署方無給予足夠時間讓他解釋及申訴，正研究司法覆核。蔡表示擺攤位成本約5萬元，現已將年花送到其他墟市售賣，及由其他區議員送贈街坊，而以往到場為市民畫畫的政治漫畫家尊子改為網上畫畫籌款。

市民：支聯攤位一向如此 突禁不能接受

不少市民到被圍封的支聯會攤位外拍照，檔位鐵欄外地上放有兩束鮮花，寫上「悼念李文亮」。家住大埔的林先生到場拍照，大嘆可惜，「政府以往針對本土自決、民族黨，現在紅線收緊至最舊派都容不下，太離譜」。帶同兒子到場的王女士稱，食環署只給支聯會兩小時移除物品，時限太短，又指香港有言論自由，支聯攤位一向如此，突禁止其開檔屬不能接受。

去年社民連維園攤檔因展示反修例及反對警察加薪等標語，在年宵開鑼首晚遭食環署警告，翌日中午被終止協議。另食環署去年11月在支聯會投得攤位後，一度拒絕即場簽約。

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