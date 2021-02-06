旅界九成倡設「免疫護照」

香港旅行社解困大聯盟和香港酒店業主聯會1月下旬於網上調查，收回1775份問卷，當中1113份來自旅行社僱主、員工、領隊等，662份來自酒店業界。結果顯示，不足一成受訪者認為公司業務可於半年內復蘇，約三成表明需視乎政府抗疫表現，難以估計復蘇期，逾三成受訪者料歐美澳紐等長線出入境遊復蘇需1至2年。

稱護照可作誘因 鼓勵打疫苗

近九成受訪者盼政府善用疫苗接種計劃，建立「免疫護照」，接種者經檢測呈陰性後出入境可豁免檢疫，尤其支持港人往返內地及澳門可免檢疫。旅行社解困大聯盟發起成員李振庭稱，政府應以「免疫護照」為誘因，鼓勵市民接種疫苗，另盼政府在疫情受控下，考慮放寬本地遊限制及開放郵輪碼頭，讓業界營辦招待香港旅客的郵輪公海遊，並設「旅遊業發展及扶持基金」助業界。

酒店業主聯會執行總幹事李漢城表示，酒店僅在第一輪防疫抗疫基金各獲30萬至40萬元，隨後零支援，要求政府盡快評估差餉，減輕酒店壓力。李又稱禁晚市堂食「匪夷所思」，曾去信食物及衛生局長陳肇始要求解釋其法理及科學觀點，遺憾一直未獲回覆，促政府放寬酒店堂食限制。

旅社倡推郵輪公海遊 商經局：續研究

食衛局回覆稱，政府密切留意疫苗研發及各地疫情發展，同時參考世衛相關指引，持續評估疫苗安全和效用及防疫措施安排；而晚市禁堂食主要是希望減少市民外出用膳，避免不必要聚集。商經局稱，會繼續與業界探討在疫情進一步受控下，並配合有效防疫和社交距離措施，研究開放郵輪旅遊的可行性。

（疫情第四波）