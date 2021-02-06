商務豁免檢疫漢 深圳抵港後確診

政府昨宣布除機組人員及換班的離船貨船船員，其他豁免者須檢測並在機場或指定地點等候結果，在港須重複檢測病毒。除總領事或同等或較高職級的駐港代表及政府人員，過去21天曾逗留中國以外地區、但沒逗留第599H章下的極高風險地區（巴西、愛爾蘭、南非及英國），並履行與政府相關運作的機構人員，須在機構安排的地點隔離21天，其間須重複驗。

暫列本地個案 居東涌曾到東薈城

獲商務豁免的確診男子（第10581宗）過去一年住深圳，1月21日曾在深圳檢測呈陰性，23日抵港，30日頭痛，2月3日檢測呈陽性。他來港後住東涌，曾到東薈城購物。張竹君稱，患者潛伏期一半時間在港，一半時間在深圳，暫列本地個案，但屬暫時分類，會繼續調查。

被問為何未如疫情初期先將患者列「可能本地個案」，張竹君解釋，疫情初期內地較多確診，香港則沒個案，如患者潛伏期不完全在港，不排除是輸入個案，惟現本港較多個案，內地個案變少，故先當本地個案，倘深圳或香港再發現與患者相關個案，就能更了解情况。她說會驗患者的病毒株，了解是否與本港或內地病毒株相近。

威院文員確診 3同事檢疫

另外，醫管局總行政經理庾慧玲稱，威爾斯親王醫院一名深切治療部辦公室文員確診，1月25日出現上呼吸道感染病徵，曾看中醫，2月3日檢測呈陽性，同日最後上班。該文員主要負責文書工作，毋須接觸確診病人，辦公室內位置相近的3名職員須檢疫，對檢測呈陰性。

（疫情第四波）