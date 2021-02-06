豁免檢疫收緊 本地機組須酒店隔離14天

國泰工會：最多離家35天 損生計

按現時規定，非本地機組人員抵港後，須在航空公司安排的酒店隔離直至下一航班，而若本地機組人員抵港前21天，未曾到訪極高風險或甚高風險地區，可在住所隔離24小時。安排收緊後，本地機組人員在中國以外地區抵港，須到指定檢疫酒店隔離14天，其後7天接受醫學監察。

王思敏表示，按新規定，只有即日往返的短途機機組人員可豁免隔離，她稱國泰擬推行新更期，機組人員可自願選擇連續執勤最多21天，回港後隔離14天，再休假14天，即每個更期共49天，隔離及休假期間可獲小量津貼。但王預計，願意參與的人不多，特別是為人父母者都不想離家太久。

她表示，機組人員感染率一向極低，冀若干時間內倘無機組人員確診個案，政府可逐步放寬隔離安排。

船員放寬至抵港前72小時內檢測

另外，過去21天曾逗留中國以外地區的離船貨船船員，須在抵港前72小時內接受病毒檢測並持陰性結果，較現時的48小時內有所放寬。

（疫情第四波）