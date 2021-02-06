怕打針確診後失蹤兩天 李運強囚4月 量刑點有誤原判6月 官即日覆核刑期

持拐杖出庭的認罪被告李運強（63歲）親自求情稱，身體愈來愈差，現時無業，每月僅靠5000多元的綜援生活，透露自己過年後要接受小腸氣手術，希望只判罰款，「你要我坐監我真係會死，乜嘢都無㗎喇，綜援又無，畀我出去過番個好年啦」。

李稱因獲告知4針未打 瞓街兩日

暫委裁判官鄭潤聰問為何逃去，李稱「我本應唔係走，突然打嚟同我講仲有4支大頭針未打，唔好走住，你知啦打落肚臍喺好痛㗎！我一時鹵莽就走咗去」。鄭官遂問李「咁你嗰兩日去咗邊？」李稱「喺街度瞓」，鄭官反問為何不回家，李稱「未清潔好，仲有細菌」。

官批自私或掀疫情 衛署：嚴厲譴責

鄭官判刑時指出，案件非常嚴重，「你寧願瞓街都唔返屋企，60幾歲人仲會怕打針，香港好多市民出好多力防止疫情擴散，你仲要走咗兩日」，法庭不會罰款了事。鄭官原以9個月監禁作量刑起點，因李認罪，判處入獄6個月。惟相關控罪最高刑罰是罰款5000元及監禁6個月，裁判官同日覆核刑期，改以監禁6個月為量刑起點，扣減認罪刑期改判4個月。

控方案情稱，去年12月7日，被告獲衛生署通知為確診者的緊密接觸者，被送往竹篙灣檢疫中心隔離，同月11日確診，送往亞博治療中心，14日晚送往伊利沙伯醫院。18日下午5時許，有清潔工發現被告已離開病房，警方至20日於旺角長沙街近上海街找到被告並將他送院，他於23日檢測呈陰性，獲准出院。

衛生署發言人稱對被告行為予以嚴厲譴責，強調市民的合作是阻止病毒在社區傳播的重要一環，籲公眾遵守相關規例，會嚴肅跟進任何違反者。截至昨日，就新型冠狀病毒病，共有2人已因違反規例被定罪，被判即時監禁最多4個月；另一宗個案則入獄14天。

【案件編號：KCCC 3338/20】

明報記者

（疫情第四波）