一宗「初陽」屬康復者 不確定個案證陰性 12次封區驗8600人 檢測費200萬揪一確診

99人無驗 當局發強檢令罰款

政府前晚突襲封兩區，其中油麻地受限區域部分大廈10日內第二度被圍封。政府昨早7時在該區完成強制檢測，共驗約2160人，政府昨早稱發現一宗初步確診個案。不過，衛生防護中心傳染病處主任張竹君在昨午記者會表示，該個案是一名康復者，1月31日出院，已有抗體，故行動並無找到新個案。

政府發言人稱，至昨日中午發現油麻地受限區有99人未接受強制檢測，已向他們發出強制檢測令或處以定額罰款5000元。此外，政府派員到訪約1200戶，約240戶沒人應門，經調查後初步相信約40戶為空置單位，另亦可能包括一些確診個案和可能已接受隔離的住戶。

至於旺角受限區，政府昨早6時完成強制檢測，共驗超過70名居民，沒發現確診個案，其間將3名密切接觸者送入檢疫中心。張竹君解釋，該3人是前日一宗初步確診個案的密切接觸者，原本也安排在封區前後送入檢疫中心，不是因封區而找到相關個案。

區議員：居民反應趨激烈

此外，政府2月2日圍封佐敦長樂街一帶，原本找到一宗不確定個案，張竹君昨稱該個案最終驗出陰性，體內有抗體，可能是較早前受感染，不會當成確診個案。而2月3日晚在屯門豐景園一座發現的初步確診個案，昨日已確診。換言之，自張建宗本月1日宣布於年三十（11日）前會每日封區後，政府一共封區12次，檢測8651人，最終只在屯門豐景園一座發現一宗個案；若以每次檢測費240元計，推算總檢測費用約208萬元。

油尖旺區議員李偉峰表示區內居民經歷多次封區，反應愈來愈激烈，街坊覺得當局的行動無謂，「每日都要mon（留意）住自己住的大廈有無封」。他認為政府應解釋封區的原因，例如是否在污水驗出很多病毒，若完全不交代，做法離譜。

（疫情第四波）