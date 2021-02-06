元朗馬鞍山「突襲」 居民斥「驗完又驗」有人圖突圍

富來花園確診户涉三跑

晝納強檢晚圍封

昨晚有兩區被圍封，包括元朗富來花園（包括A及B座）和馬鞍山恆安邨恆江樓，其中元朗富來花園B座於1月30日有一宗確診，該名48歲男患者（第10,390宗）屬機場三跑群組；大廈昨日再新增一宗源頭不明個案，是一名29歲女子（第10,580宗），住在先確診48歲男子樓上，大廈因此須強制檢測。

政府近日多次圍封機場三跑群組患者所居住的大廈，包括2月3日圍封屯門豐景園1座，最終找到一宗確診。不過，其餘多次針對三跑群組的圍封行動都找不到確診，包括2月2日在佐敦長樂街一帶的圍封。

至於馬鞍山恆安邨恆江樓，2月4日確診一宗源頭不明個案，是一名53歲男子（第10,551宗），同日大廈被納入強制檢測名單，限期今日屆滿。多名居民不滿政府強檢安排混亂，住客盧先生表示昨午5時許一下班就和家人強制檢測，但昨晚封區時未有結果，又要再驗，「你叫咗我去嗰度（強制檢測），又叫我來呢度（封區檢測）」。他任職司機，原本今早5時上班，但政府預計7時才解封，他不知如何是好，對政府感失望，又責罵特首林鄭月娥及建制派。有兩名居民不滿圍封，先後與警員爭執後試圖越過封鎖線或穿過花叢離開，均被警員制服，其中一名女子說「聽日要返工」，警員在旁安慰她。

議員促每次封區要闡原因

陳肇始：沒問題

昨在立法會衛生事務委員會會議上，多名議員關注政府連日封區有何準則，食衛局長陳肇始表示會考慮一籃子因素，包括風險評估、環境衛生、樓宇狀况、確診數字等，否認勞民傷財，並稱部分政府認為有風險的區域會反覆採取行動。實政圓桌田北辰質疑為何不交代封區原因，甚至坊間有人形容政府如「向地圖掟飛鏢亂咁封」，他要求政府每次都要解釋封區原因，陳肇始稱沒問題。

（疫情第四波）