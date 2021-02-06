三跑工地爆疫3周未停 袁國勇：過年前難清零 議員促全港地盤封檢 陳肇始允考慮

工程公司兩中招 一抵韓確診

港大微生物學系講座教授袁國勇表示疫情「點解咁耐都搞唔掂，會有反彈」，是因為尼泊爾病毒株傳入本港後，進入地盤，而不少地盤工人所住的地方衛生環境較差，「低收入人士，尤其是南亞裔人士，繼續在社區爆發，所以出現反彈」。他說有強制檢測後，疫症數字開始向下，認為強制檢測有幫助， 但預計「農曆新年前多數都唔會清到零」，又稱希望農曆新年前有一日能少於10宗確診，「已經會好開心」。對於確診反彈，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱最近個案時高時低，與很多原因有關，要看整體趨勢，而非一兩日數字。

昨日37宗確診中，34宗屬本地感染，另有約20多宗初步確診。9名源頭不明患者分別居於元朗富來花園B座、東涌映灣園3期悅濤軒9座、馬頭圍邨玫瑰樓、土瓜灣華發大廈、屯門黃金海岸2期9座、旺角彌敦道麗英大廈、西營盤利安大廈及上環皇后大道西26號。其餘一人住屯門豐景園1座，是周三晚圍封強檢後找出的個案。

三跑群組增兩宗 累計24人

房署工程師中招 駐大埔地盤

三跑地盤前日初步確診的工人昨日確診，另有一名工友的家人確診，群組至昨日共24人。另一源頭不明患者任職屯門一家工程公司，張竹君稱該公司會去地盤開會，地址有待確認。患者上月26日與一名非港人同事在港共膳，其同事3日後抵韓國並確診，公司約20名員工須檢疫。張竹君說該非港人患者需翻譯溝通，需時了解他在港的行蹤。

另外，房屋署昨稱獲悉一名駐地盤工程師確診，主要在大埔第九區的建築地盤工作，負責監督及檢查建築工程，是因為居住大廈有兩宗確診而檢測，其後確診。

田北辰倡地盤工定期驗

葛珮帆斥政府「佛系」應對

繼港大感染及傳染病中心總監何栢良建議政府圍封三跑地盤半日強制檢測後，田北辰昨在立法會衛生事務委員會會議中，強烈要求政府立即圍封所有地盤12小時檢測，由專人採樣，並規定工人之後每周檢測，沒檢測結果者不可開工。他說第四波疫情多個地盤爆疫，工人因為工作性質難長期戴口罩，感染後再傳播社區，政府接連封區檢測，「點解只封下游，不封上游？」民建聯葛珮帆批評政府處理地盤爆疫表現「佛系」，質疑為何不封爆疫地盤強檢。陳肇始重申關心地盤爆疫，會因應需要加強檢測。陳被田北辰追問下稱會考慮其建議。

另外，張竹君稱警方昨已尋回一度失去聯絡的58歲男病人（第10,542宗），有待了解其行蹤。至於驗出變異N501Y病毒株的第9106及9133宗個案，當局確認為英國變種病毒，累計18宗驗出英國變種病毒。

明報記者

（疫情第四波）

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