提港台兩年7投訴成立 「極需改善等總編回應」

何俊賢指封區罐頭報道涉造假

被問報道錯在哪 邱騰華未答

民建聯張國鈞稱，港台一度扭曲國家主席習近平於世界經濟論壇的發言，由原意「習近平稱推動多邊主義，搞冷戰和制裁只能把世界分裂」，在標題起了「搞新冷戰和制裁把世界分裂」，雖然港台其後修正，但事件顯示政府需正視港台的問題。民建聯何俊賢提及港台有關佐敦「受限區域」報道，指有關罐頭物資的報道涉造假，誤導市民認為政府派發無拉環的罐頭，質疑「港台作為公營電台，拿香港市民的公帑，部分是公務員，是否因為難以解僱，所以肆無忌憚做錯但不用受罰？」

商務及經濟發展局長邱騰華在會後稱，港台作為新聞機構，報道須公平持平，並秉持最高的新聞專業標準；市民提出投訴時，港台需要調查，如報道符合原則，「可以理直氣壯解釋，無愧無懼」，但發現不足時便有責任改進和道歉，而廣播處長作為總編輯須承擔有關責任。

被問到政府亦有承認在受限區域派發的物資有兩成罐頭並非拉罐，有關報道錯在哪裏，邱騰華未有回應，僅稱港台作為廣播機構或政府部門，須就不同意見或投訴作調查並回應。港台當日報道記者獲發物資，提到「賓館未有罐頭刀及煮食工具提供」，事後發聲明強調報道是事實陳述。

港台：按新聞準則處理受關注個案

港台發言人表示，港台須恪守《香港電台約章》，並一向尊重社會各界對港台的看法，對於個別受關注的個案或失誤，港台會按照新聞準則及既有程序和機制處理。