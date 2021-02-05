引海外醫生倡「免試」註冊 醫學會憂質素參差 須為永久居民 林鄭：決心很大不會跪低

特首林鄭月娥昨日在立法會答問大會表示，公營醫療系統醫生人手不足，醫管局欠缺660個醫生，未能單靠增加本地醫科生學額解決問題，將向立法會提交《醫生註冊（修訂）條例草案》，讓更多合資格非本地培訓醫生可來港執業。她強調「我們的決心很大，我們不會跪低」，指法律框架建議不算大膽，冀獲公私營系統醫生支持。

須「認可非本地醫學院」畢業

港公營機構任職5年可註冊

食物及衛生局向立法會提交文件，海外醫生來港要符合3個條件（見表），除要為香港永久居民，亦須在認可的非本地醫學院畢業、已在當地獲醫生註冊資格或專科醫生資格，以及先獲公營醫療機構錄取，取得專科醫生資格後在有關機構工作，建議為期5年，其後可取得正式註冊。

至於如何決定「認可醫學院」，政府建議成立委員會決定名單並向食衛局長建議，認可醫學院的質素，須與本地兩所大學醫學院相若，初步構思數目在100間內，名單每3年檢討一次。據了解，新加坡認可醫學院名單會檢視教學語言及課程內容，內地清華及復旦大學等均在其名單。

前後需花11年 消息：盼醫科生回流

消息人士說，修例盼海外讀醫港人回流，並透過公營機構空缺引入，如空缺已填便可停，比增加醫學額具彈性。今次建議讓剛畢業學生回港接受專科訓練，一般需6年，連同要在公營機構工作5年，即共需11年才可在港免試註冊，但仍需接受評核，細節待定。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀稱，香港有愈來愈多醫學生，經濟下行下進入私營市場的醫生減少，目前公營體系醫生短缺「不是最差的情况」，她憂慮揀選「認可醫學院」的方式，或會將非英語授課或內地醫學院納入其中，強調認可醫學院必須為英語授課。

馬仲儀：認可醫學院須英語授課

蔡堅：執業試已是最低標準

醫學會會長蔡堅表示，聘請一個醫生，亦需聘請護士、職業治療師等支援人員，「不是醫生自己可做晒（工作）」，反問林太會否給予醫管局資源增聘人手。他擔心新安排下的醫生質素，形容目前執業試已是最低標準，憂慮日後或「斷錯症」。

醫管局發言人表示，歡迎任何可增加醫護人手的建議，會深入研究方案，與局內外持份者溝通，確保公營醫療服務維持專業水平。社區組織協會稱，原則上同意修訂方向，但強調必須確保引入醫生質素與香港醫療水平相若。