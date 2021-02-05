起底擬刑事化 致心理傷害列門檻 政制局私隱署研定義刑罰 林鄭：正檢視查冊規定

政制及內地事務局回覆表示，正與私隱公署研究修例建議，如就「起底」罪行的定義、刑罰、舉證門檻、私隱專員的刑事調查及提出檢控權力等事宜考慮切實可行的建議，並參考其他司法管轄區的相關條例和香港實際情况。私隱專員公署稱歡迎政府建議修例打擊「起底」。

消息稱可判囚 記者免責條文仍在

據悉，修訂《私隱條例》令起底刑事化，方向是若當事人未經同意而披露其資料用以威脅，並構成當事人有心理傷害，即屬犯罪，強調犯罪行為的門檻是對當事人要有心理傷害，若單是資料被公開，不會構成犯罪；至於罰則，消息人士料最高刑罰會監禁。對於新聞報道會否規管，據了解，現行私隱條例對新聞有保障及豁免，修例將「起底」刑事化，有關記者免責的條文仍然存在。

林鄭提5修例包括區議員宣誓

建制聲明讚「體現行政立法合作」

林鄭月娥提出的5項立法建議包括：訂明公職人員宣誓要求、引入非本地培訓醫生、制定「劏房」租務管制、加強舊式樓宇消防安全，以及打擊各類侵犯個人私隱和散播仇恨及歧視言論、虛假信息等行為（見表）。建制派六大板塊昨日發聯合聲明，充分肯定政府願意吸納建制派意見，稱在新形勢的立法會下，特首的行動充分體現行政和立法機關的合作，林太昨日的行動亦對改善行政立法關係具有積極意義。

針對「起底」，林太說當局正與私隱公署推動修訂《私隱條例》，包括將「起底」的行為定為刑事罪行、賦予私隱專員法定權力要求社交平台或網站移除涉及「起底」的內容，及賦予專員刑事調查及提出檢控的權力等，冀本立法年度內提交修例草案。有記者早前因查冊被捕，林太表示，近年有人利用查冊獲取個人資料作「起底」用途，政府正檢視公共登記冊的法律規定和行政安排，視乎需要作調整，甚至修訂法例。

民建聯葛珮帆認為，界定個人資料及辨別「起底」行為的定義清晰，相信法律條文容易確立。她建議公開有關資料即屬違法，指證明心理傷害的難度高，反問事主是否要看精神科；而刑罰須具阻嚇力，違法者應判罰款及監禁。她說立法無阻新聞自由，認為不應豁免記者刑責，稱記者無登記制度，有人或打着「網媒」旗號違法。

葉劉：公共領域公開資料不算私隱

羅健熙：執法偏頗 修例只護警

新民黨主席葉劉淑儀預料本屆會期未必能完成打擊侵犯個人私隱等立法工作，因研究法律、憲制、人權等問題需時。至於公開什麼資料才屬「起底」，她稱公共領域內已公開的資料不算私隱，如他人轉載這類資料不會侵犯私隱。

資訊科技界選委、數據科學家黃浩華質疑，為何只針對「起底」立法，但不用同一手法處理資料泄漏問題，憂慮修例收窄記者的合法採訪範圍。黃冀私隱專員一視同仁，舉例上載社運人物資料的「香港暴徒網」一直未被移除。民主黨主席羅健熙批評，目前政府執法偏頗，指前特首梁振英亦有「起底」但沒被檢控，認為修例只保護警察。

另外，有關立法訂明公職人員宣誓要求方面，林太稱《基本法》第104條的修例草案會於農曆新年後提交立法會，將落實區議員須宣誓的要求和相關安排。她說，過去一年區議會的地區工作極不理想，包括社區建設及小型工務工程等，認為需正視。被問會否取消對部分區議員的津貼，林太稱18區民政事務處正認真審批津貼及撥款，故出現區議員指尚未獲回饋款項、建議不獲批。

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