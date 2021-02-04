九龍中聯網研系統 可辨住強檢廈病人

九龍中醫院聯網資訊科技部研發新冠病毒個案大廈查詢系統，去年7月17日在伊利沙伯醫院啟用，同月底擴展至同一聯網8間醫院，並在上月19日更新系統加入強檢大廈名單，以便快速識別疫廈病人。

其他聯網婦產科開始使用

醫護輸入病人身分證號碼，系統會對比病人登記地址及疫廈名單，列出「疑似地址」（登記地址與疫廈同名）或「近似地址」（登記地址與疫廈同一街道/屋苑）。截至上月27日，查詢系統搜尋次數達31萬次，尋找到的疑似地址達1.8萬次，近似地址達8.8萬次，其他醫院聯網婦產科亦開始使用相關系統。

1分鐘知結果 護士稱助及早防備

查詢系統在政府「資料一線通」自動獲取疫廈名單，另要人手更新強制檢測大廈，每日更新兩次。九龍中醫院聯網資訊科技部系統經理鄭宏承認，因更新次數有限，可能與政府凌晨公布的強檢大廈名單有出入，導致系統「有時差」，但晚間病人較少，影響應較小。

在外科病房工作的註冊護士虞敏婷說，以往要花3至5分鐘在網上查核病人住址是否疫廈，現時查詢系統可在1分鐘內識別病人住址，令醫護人員及早對疫廈病人提高警覺，例如改用更高級別的防護裝備等。

（疫情第四波）