黃埔兩座須強檢 區議員：陽性污水或來自康復住戶

患者出院不驗糞 質疑部門標準不一

鄺葆賢稱，據中大早前研究，新冠病毒康復者的糞便仍存病毒，而第4座有兩名患者已康復出院，污水呈陽性並不意外，並非等同大廈有新患者。她續說，政府從未公布詳盡的污水監測數據、檢測方式、準確度等，促請當局交代相關數據。

她又指出，翠楊苑旁的寶來街渠口經常倒灌，若政府憂慮污水溢出有播毒風險，應盡快完成維修及改善工程，長遠解決問題。她說醫院想新冠患者盡快出院，出院時毋須檢測糞便樣本，但病人出院後卻因糞便帶病毒令污水陽性，遭政府要求強檢，各部門的標準不一，認為只會擾民。

斥藥石亂投 促巡視環境代多次強檢

鄺葆賢批評，政府現時防疫措施「藥石亂投」，若政府懷疑大廈喉管有問題，或擔心煙囪效應播毒，應派相關部門巡視環境，而並非次次封區及強制檢測，「只測一次唔代表無事」，質疑政府只是想震懾市民，多於防疫所需。

對於政府沒有公布污水檢測詳情，第1座居民陳小姐希望獲得更多資訊，「唔知係咪兩幢污水一齊檢測，市民都無辦法知」，但慨嘆政府未必聽民意。第4座居民申先生則認為，污水陽性顯示大廈可能有隱形病人，認為全幢強制檢測可確保大廈住客健康，令他更安心。

（疫情第四波）