一個月查75污水陽性廈 九成無確診 污水檢測改驗街區 一次陽性全區強檢

明報記者 畢嘉敏

政府近日不斷在各區驗污水，發現對新冠病毒呈陽性就將大廈納入強檢名單。政府自去年12月28日首次引用污水檢測結果發出強制檢測公告，截至1月27日，一個月內因污水陽性而要強制檢測的大廈有75幢，所有大廈在1月30日或之前完成強制檢測。截至2月2日，75幢大廈中只有9幢有確診；66幢大廈在強制檢測後，沒找到個案。據政府數據，去年12月28日至今年1月27日，政府因污水檢測成功找出39宗確診。

政府：為大範圍舊區速尋隱形患者

政府最初用污水檢測控疫，不少大廈都找到確診，例如首幢因此而強制檢測的彩雲（二）邨豐澤樓，先後兩次強檢找到9宗。至1月下旬，因污水陽性而要強檢的大廈愈來愈多，單是1月25至27日，最少有58幢大廈因污水驗出陽性而要強制檢測，至前日只找到4宗個案。

食衛局和環保署昨回覆本報查詢表示，為快速在大範圍的市中心舊區尋找隱形患者，近期污水檢測是驗街區而非個別大廈，每街區內有數幢甚至10多幢大廈，可覆蓋數百以至千計人口。此外，當局又降低大廈強制檢測門檻，一個街區污水只要驗出一次陽性，區內數以千計居民或要強制檢測（見另稿）。發言人認為，一個月找到39宗確診，證明用污水檢測追蹤患者有一定成效。

何栢良：流向不同有時差 污水或來自訪客

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目表示，由於部分大廈內有商舖，例如食肆、髮型屋等，若有染疫的顧客在商舖使用洗手間，該大廈污水也可能驗出陽性，但強制驗居民則未必能找到個案。他接受本報查詢時說，污水檢測有一定限制，由大廈內出現染疫者至污水驗出陽性有時差，污水驗出陽性至全幢大廈居民完成強制檢測也有時差，或因此導致污水檢測與強制檢測的結果有出入。此外，污水可能有不同流向，驗出陽性的污水樣本，或不是來自要強制檢測的大廈。何栢良認為，政府應檢視污水檢測成本效益，以近日的數字看，不能算是符合成本效益。

梁子超：視污水結果封區「風馬牛不相及」

呼吸系統科專科醫生梁子超亦認為，用污水檢測找確診個案有很大局限，由於患者康復後糞便仍可能驗出病毒，在污水驗出陽性只能證明大廈曾有個案，個案未必仍有傳染力，故結果可以用作決定是否強制檢測的輔助工具，但不能過度依賴。他認為，若在從未出現確診的大廈污水驗出陽性，在對居民影響少的前提下，也可為居民強制檢測，但若用污水檢測結果作為封區準則，則屬「風馬牛不相及」。

（疫情第四波）