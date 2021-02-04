3區解封揪1宗「不確定」 何栢良：封區要合乎比例

逾200戶無應門 20人收告票

政府昨公布，佐敦受限區約300人接受檢測，找到一宗「不確定性」的個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，該個案為18歲男子，居於長樂街22至28號，其樣本有不確定性，CT值很高（即病毒量很小），需入院再取樣本確認。政府到訪該區約150戶，40戶未有應門，7人未接受強制檢測而被發告票。

深水埗受限區約1600人接受檢測，未發現陽性個案；政府到訪該區約860戶，180多戶未有應門，13人未接受強制檢測而收告票。天水圍天恒邨恒樂樓受限區約270人接受檢測，未發現陽性個案；政府到訪該區約225戶，13戶未有應門。

何倡大廈門口檢查強測結果

梁子超促解釋圍封強檢分別

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台節目《在晴朗的一天出發》說，若政府要圍封部分區域、甚至要破門而入，要看是否合乎比例，如果沒有科學數據支持，市民不會支持有關做法。他認為政府不一定要圍封，若有市民不遵從強制檢測公告，可派人在大廈出入口檢查結果，市民或更易接受。呼吸系統科專科醫生梁子超在同一節目說，政府要解釋圍封與強制檢測有何分別，除非該區有很多流動人口，尤其是無身分證明文件的人匿藏、蓄意不強制檢測，否則毋須圍封。

天恒邨恒樂樓居民莫小姐稱，前晚至昨晨政府人員曾三度拍門，其中一次更是在半夜睡覺時間，「瞓着咗都要開門」，重複再問其家人去向，但早前已向對方交代家人要通宵上班。她認為該大廈已納入強檢，封大廈有點多餘，反令居民感到徬徨及鼓譟，「一日之內唔會搵得番啲人出嚟」。

強檢未過 天恒邨居民批多餘

在上水工作的恒樂樓居民李先生說每早6時出門，因昨早7時才獲放行，「都幾趕」，只能花錢搭的士上班。在葵涌上班的李先生說，天水圍是偏遠地區，政府無想過居民要很早出門。他認為政府封大廈是多此一舉，強檢期限未過又要封大廈，令人費解，亦質疑成效。

在深水埗派飯給基層的陳灼明（明哥），其餐廳位處受限區內，他前晚被迫留宿餐廳閣樓的宿舍，認為檢測有助找出無病徵的隱形傳播者。居於深水埗的謝同學說昨早需回校考試，對前晚突然封區感緊張及焦慮。

郭先生前晚到佐敦百樂大廈探朋友，因突擊圍封行動，他和太太須接受檢測，只好在朋友家中借宿，他認為整體安排妥善。

（疫情第四波）