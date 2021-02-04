突擊三廈 一兩確診無不明個案照封 土瓜灣商戶「聞風先遁」 區議員轟封區欠準則

柴灣美華樓正強檢

居民不知須否再驗

政府昨晚7時宣布即時將柴灣興華（一）邨美華樓及屯門豐景園第一座列作受限區，要求居民今日凌晨2時前檢測，目標今晨7時解封。過去14日，美華樓在2月2日有一宗源頭不明的確診，政府前日向美華樓發強制檢測公告，原本今日是最後期限。東區區議員謝妙儀認為政府安排混亂，有居民昨午已檢測，但未取得結果，不知需否再驗，十分徬徨。她說大廈近日僅一宗確診，對圍封感始料不及，且其他區圍封完也找不到確診，批評政府做法勞民傷財，「政府令居民有很大精神壓力，每次出街都要計算幾點回家、幾點買外賣」。

區議員接5宗獨居長者求助

「居民很大精神壓力」

昨晚7時大批警察將大批鐵馬和閘門運送到美華樓，將地下出入口圍封，有居民疑不滿行動，在樓上用粗口大聲責罵特首林鄭月娥。謝妙儀說，昨晚接獲5宗關於獨居長者的求助，他們行動不便，最老90多歲，不知須否下樓檢測；也有夜更貨車司機封區時正上班，不知須否趕回檢測；部分街坊擔心翌日不知何時解封、是否來得及上班。

豐景園一座過去14日同樣得一宗確診，屬有流行病學關連個案，1月31日確診的37歲男子屬機場三跑地盤的工人。屯門區議員（友愛北）林明恩表示，大廈只有一宗確診，但政府仍要圍封，反而有些地方出現源頭不明個案，政府又容許只強制檢測，批評政府準則不一，圍封理據不清晰。他說豐景園可養寵物，有住戶擔心封區後無法帶狗到戶外大小便，會向政府部門反映及協調。

政府昨晚8時半宣布圍封土瓜灣定安大廈D座，要求居民今日零時半前檢測，目標今晨6時半解封。過去14日定安大廈D座有兩宗確診，包括1月30日確診的佐敦嘉賓大廈林學洵醫務所診所62歲女護士，屬源頭不明，而翌日確診的67歲男子屬有流行病學關連個案。

昨晚圍封之前，大批傳媒已抵達定安大廈D座附近等候，附近商戶8時前已紛紛落閘，有職員離開時笑說「成功收工」。近8時半警車駛至，在行車線架設雪糕筒，大批警員隨即拉起封鎖線圍封大廈，兩輛流動檢測車停泊大廈外，隨後貨車將杯麵等物資送抵。

九龍城區議員馬希鵬稱，定安大廈D座有115戶，部分為劏房，最近僅有兩宗確診，斥政府封區毫無標準可言，近日經常突擊封區，令居民很不安。

（疫情第四波）