樣本瓶滲漏未再採樣驗 六旬翁倒斃家中後確診

家人上月確診 無申報曾見面

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨新增的19宗確診中，包括一名死者（個案10531），該名66歲男子死後驗出確診。男子的一名家人上月21日到檢測中心，並無病徵，翌日確診。這名家人曾於1月16日與男子見面，但沒申報，當時並非傳染期。

醫管局總行政經理庾慧玲說，該男子上月26日因咳嗽和輕微咳血，到石湖墟賽馬會普通科門診求醫，被安排做深喉唾液測試，他翌日早上遞交的樣本瓶有滲漏，需重新採集樣本，但他沒有再到診所取新瓶，診所職員在28日致電找他不果。

上水莆上村兩周5染疫

張竹君稱，家人自28日與該男子失去聯絡，翌日報警，警方破門入屋發現他已去世，遺體送殮房測試後對新冠病毒呈陽性，病毒數值為18。張引述家人稱，該男子12月中已有咳嗽並求醫，但不肯定是否一直沒檢測，亦不能確定家人及死者之間，誰先傳染對方。翻查資料，連同這名死者，莆上村第15巷過去14日共5人確診。張稱涉事村屋有兩個單位出現個案，防護中心正聯絡及安排其他單位的住客送往檢疫。

（疫情第四波）