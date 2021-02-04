昨19宗兩個半月新低 7源頭不明遍各區 中環商廈爆疫 獵頭公司至少4確診

消息指多接觸銀行界

張稱「普通辦公室爆發」

本報接獲消息稱，中環太子大廈有獵頭公司至少4人確診，他們多與銀行界接觸。本報昨在疫情記者會查詢消息是否屬實，張竹君回應稱太子大廈有一個辦公室「有一些確診人士」，當時已全部送去檢疫中心，然後陸續確診，「都是普通辦公室爆發」。

翻查資料，一名早前確診的28歲女子（個案10309）曾到訪太子大廈，張竹君沒回應她是否公司職員。本報其後向衛生署查詢有關公司共有多少人確診、是否需要停業及強制檢測，至截稿前未獲進一步回應。

中環尚至醫療大樓護士中招

5同事檢疫 16樓關至周五

7宗不明源頭個案遍佈各區，病人包括家庭主婦、保險經紀、廚房員工、保安、菲傭、學生和護士，其中一名27歲女護士在中環尚至醫療大樓16樓工作，最後於1月29日上班，同日出現喉嚨痛。該護士曾與幾名職員聊天、用膳或工作，有5人須檢疫。防護中心建議，曾與該護士接觸的病人要接受檢測。護士居住的旺角上海街文華閣早前亦有另一住戶確診。

尚至醫療集團發聲明稱，該護士2月1日接受新冠病毒檢測，翌日確診。大樓16樓由即日起關閉至周五（5日），以作徹底清潔及消毒。同在16樓工作的醫護人員及大樓內其他醫護人員及員工，已分別於周一及周二獲安排檢測，結果尚待確認。

朗豪坊兩周8員工染疫 Uniqlo群組多1宗

至於出現聚會群組的旺角朗豪坊Uniqlo，前日檢測不確定的員工轉為確診，累計4名員工染疫。翻查資料，過去14日有14名確診者曾到訪朗豪坊。朗豪坊回應稱，獲悉出現確診個案後，已立即主動與有關租戶及衛生防護中心密切跟進及保持溝通，為相關租戶提供適切協助，並安排全面清潔和消毒。

朗豪坊透露，一名外判清潔工於1月24日確診，工作時並無病徵。商場獲悉個案後立即為清潔承辦商的辦公室和員工休息室，以及商場所有公共設施作全面徹底清潔及消毒。商場並要求清潔承辦商立即安排曾與確診者有緊密接觸的員工，暫停上班及接受檢測，而所有前線清潔工的檢測結果為陰性。

據了解，一名在朗豪坊1樓及2樓租戶工作的外判工確診，朗豪坊B2樓及7樓各有一名租戶員工確診。連同5樓Uniqlo的4名員工及朗豪坊一名外判清潔工確診，自1月19日起共8名在朗豪坊工作的人確診。

明報記者

（疫情第四波）