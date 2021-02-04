10區設11疫苗中心 料每月可接種66萬人次

政府招募私家醫院、私營醫療機構和醫療專業組織營運11個社區疫苗接種中心，申請周二截止。食衛局昨未提供接獲申請數目，稱預期農曆新年前確定營運機構名單，接種中心會在首批疫苗抵港後盡快投入服務。

每天朝八晚八 港島僅伊館設站

據邀請文件，政府已敲定11個中心選址，除了離島設兩個中心，其餘9區各有一中心，選址全為體育館，如灣仔的伊館。每個中心可設接種站上限由3至18個不等。

接種中心將星期一至日朝八晚八開放，除了午間清潔1小時，每日11小時運作，持續6至9個月。政府會提供每劑疫苗注射72元資助，並會為機構提供「每月保證資助」，金額以中心每月預期可接種上限的三分之一計算。

每劑資助72元 設墊底費

招私院營運 料半年資助最高2.8億

政府推算每個站每小時可接種15劑疫苗，再乘以該中心接種站數目、每日運作11小時和每劑72元，得出每月接種上限估算，以一個有15個接種站的中心計，政府提供的「每月保證資助」約170多萬元。每人需接種兩劑疫苗，以文件中11個中心134個接種站上限推算，每個月可為66.3萬人次接種，半年為約398萬人次接種；政府為11個中心的營運機構每月提供資助支出就介乎逾1500萬至逾4700萬，半年介乎約9500萬至逾2.8億元。

接種中心所需行政人員由政府負責。據公務員事務局向公務員發出的文件，視乎不同職位，參與人員可獲每小時13、35、65或93元額外津貼。

康健國際醫療集團已遞交營運申請，據營運總監梁國齡了解，私營醫療反應踴躍，有數間私院和數間醫療集團有醫護團隊申請，港府未來數日公布結果。梁稱會在市場招募兼職護士參與，料政府設每月保證資助是為了確保一旦接種者少，參與機構仍能為醫護支薪。

創新醫療學會、醫務行政學院、醫護誠信同行、牙醫學會聯同護士總工會前日亦已交申請，創新醫療學會創會會長劉少懷預期需要約100至200名醫生、護士、牙醫、藥劑師參與，以維持半年全天候營運；估計能為參與醫護提供時薪250至300元，相信政府資助足夠。

據港大醫學院藥理及藥劑學系名譽副教授崔俊明所知，港大亦有意營運接種中心，會邀請藥劑師參與。港大藥理及藥劑學系講師王潔婷稱，學系會為藥劑師提供注射培訓課程。

醫局另設7接種中心 選址待公布

除上述11個中心，醫管局亦會負責7個接種中心運作，選址未公布。消息稱初步考慮主要透過自選兼職招聘網站招募兼職醫護參與，亦考慮透過特別酬金計劃招募醫管局員工提供服務。

（疫情第四波）