入政府大樓要「嘟安心」 政總大埔合署今先行 政府函公務員「強烈鼓勵」 消息：積極考慮擴至食肆

無掃碼須登記 涵蓋周二重開康樂設施

公務員事務局昨晚回覆稱，政府已於1月28日起恢復部分基本公共服務，預期進出政府大樓的員工和市民會不斷增加，而政府今日起推出先導計劃，「提醒」政府員工及市民使用安心出行流動應用程式。不過，政府向公務員發信則稱進入政總的人會被「強烈鼓勵」使用安心出行。

計劃首階段涵蓋地點包括政總和大埔政府合署；第二階段由2月16日（周二）開始，涵蓋海港政府大樓、旺角政府合署和屯門政府合署，政府期望透過先導計劃，鼓勵公務員及市民「養成記錄自己行蹤的習慣，增強出入不同場所的信心」。

政府去年11月推出安心出行App，至本月初有40多萬人次下載。香港酒吧業協會委員陳慶說，酒吧早已貼上安心出行二維碼，若允酒吧復業，酒吧願意安排員工在店門口確保客人全部有掃描，他預期一定有部分人不願掃描，但相信屬少數。

陳帆：粵港澳通關毋須零確診 指日可待

另運房局長陳帆在另一場合稱，當本港疫情受控，個案數目接近低雙位數或單位數，恢復粵港澳三地通關指日可待，不用等到「零確診」。香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示，業界希望通關等到「頸都長」，又指現時港人從澳門或廣東省回港已有「回港易」豁免檢疫計劃，問題是到內地要隔離14日，希望港府可說服內地政府，當本港疫情受控，首先將隔離日數減至7日，然後視乎疫情再決定是否進一步放寬安排，讓更多業界可到內地開會或視察業務。

梁子超質疑安心出行追蹤成效

呼吸系統科專科醫生梁子超質疑政府「硬銷」安心出行成效，稱該軟件「發揮唔到追蹤功能，做嚟都無用」。對於需否擴展至食肆等指明處所或商場，他說安心出行程式僅提醒用家曾與患者身處同一場所，不能反映市民暴露的風險有多高，政府也難監測所有人都用程式，如政府想透過程式做追蹤工作，須改善其功能。梁又指即使疫情受控，若未能做到持續零確診，加上內地亦有防控需求，港人到內地仍須隔離，故他認為短期內難做到完全通關，「最多開放多幾個關口，但到內地仍要檢疫」。

（疫情第四波）