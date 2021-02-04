教員定期檢測 可全校面授半天 年假後推涵蓋中小幼 有校長斥當局「交波畀學校」

未達條件學校 限面授1/3學生半天

目前小學獲准全校1/6學生回校，中學上、下午各1/6。教育局稱，學校教職員全面和定期檢測病毒，可加強預防感染、保護全校師生，亦減低病毒傳播風險，「有利締造一個更加安全的環境讓學生學習」。局方稱早前推出特定群組檢測計劃（教職員及學校宿舍員工），「有學校積極參與」，據此經驗，認為如有學校能安排全校教職員定期每14天檢測，有條件全校恢復半天面授課堂。

倘一兩教員拒驗 政府消息：再審視，要解釋

政府消息人士說，早前參與特定群組檢測計劃，約有1/4學校幾乎能做到大部分教職員參與；有學校提出做檢測以換取復課，特別是不少幼稚園想復課，故提出今次安排，否認把「波」拋向學校，指如有學校做不到全校驗，大可採用1/3學生返學安排。至於如有學校提出有一兩個教員拒檢測，能否也復課，消息人士稱屆時再審視情况，學校要解釋。

教育局楊潤雄前日與教育界商討，說明白不同學校可能有不同情况，有關彈性安排「可以給學校多一個選擇」。

稱無權強制教員檢測 有校長指製造矛盾

教聯副主席贊成定期驗 教協：教師成磨心

聖公會白約翰會督中學校長王力克批評當局「將個波交畀學校」，被動地要求校長要所有教員做檢測，「當中有一個不願意，就製造了矛盾及衝突，是為難學校」，稱校方一向鼓勵教員自願檢測，認為當局是「意願良好但不切實際」，應花更多時間與學界溝通，提出更多方案，勿閉門造車。王稱暫傾向農曆新年後安排多一級學生回校面授，並以高年級優先。

另有中學校長認為，當學校做不到全校檢測，或會惹家長質疑，但現實上不論校長或法團校董會也無實權強制全校教職員檢測；教師有個人原因如質疑檢測成效等不參與，校長亦需尊重。

教協認為做法非以學生福祉為先，反而把責任推卸給學校及教師，以復課為籌碼變相強制要求教師檢測，令教師成為磨心。教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲表示，會選擇讓教職員每14日做檢測以讓全校復課。她說，老師不論為自身、學生及公眾安全，都有需要檢測，如有教職員不願意會加以解釋勸說，「做得教師服務行業，要照顧到學生，為他人着想」，如檢測周期可縮短至7日會更佳。

資助小學校長會名譽主席張勇邦說，考慮到農曆新年添疫情不穩定因素，年假後先讓小六生回校上課，一周後再安排小五生返校，待疫情進一步緩和才考慮教職員做檢測，讓全校復課。他又說，教師專業上不反對做檢測，但有家長或擔心檢測未覆蓋全部學生，令他們對現時全面復課有憂慮。

有潛伏期 梁子超：兩周一驗不代表安全

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，要求教師每兩周檢測不代表安全，病毒有潛伏期，「今日陰性，聽日可以是陽性」，不能太依賴檢測作為恢復面授條件。他說學校須做好防感染控制措施，當師生有病徵都須立即驗；如要全面復課，最穩妥是連續14日確診歸零。

明報記者

（疫情第四波）

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