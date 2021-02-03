中文科擬取消聆聽及說話卷 四卷合併為二 教師：更難過關

寫作卷增「實用寫作」 說話融入校本評核

中、英、數3科目前在高中課程分別佔約310至375小時，教育局稱，3個核心科經改良後，預計各釋放約50小時課時，當中中文科改動最大（見表），而原有的通識科則削100小時課時（見另稿）。

目前中文科有4卷，分別是閱讀、寫作、聆聽及綜合能力、說話卷。據去年9月底教育局委任的學校課程檢討專責小組向局方提交的報告，當時就中文科的考評卷別並未提出具體建議，僅稱「包括但不限於刪減、精簡或合併」，而局方昨日於諮詢文件則建議四卷合併為兩卷，當中寫作卷會增加考試時間，並新增「實用寫作」部分，說話能力的評估則會融入校本評核「閱讀匯報」內的口頭匯報部分。

教育局稱，有關考評改動是「回應業界多年的訴求」及「照顧學生多樣性」，並指公開評核仍會保留讀、寫、聽、說的元素，由於是次改動方案已經過多年醞釀及討論，建議方案於2021/22學年中四級、即2024年文憑試開始實施。

教局：回應訴求照顧學生多樣性

教師：部分人失說話卷「拉分」機會

教協理事、資深中文科教師張珉聰批評是次諮詢相當倉促，只容許教育界以學校為單位回應，教師無法單獨提出意見。他認為有關建議「耐人尋味」，對於能力稍弱、讀寫障礙等學生，說話卷可以「拉分」，令該科至少可達及格水平，取消有關卷別會令該些學生「吃不消」，反問改動如何照顧學生的多樣性。他又批評，取消聆聽卷的短答部分，反而把該卷需操練的實用文寫作部分，新增在寫作卷中，是捨易取難，令學生學中文更困難。

詢教界研英文科口試電腦化

至於英文科及數學科，改動則相對較少。教育局主要建議英文科整合高中課程必修和選修部分，並因應新冠疫情，諮詢業界是否認同應研究以電腦化方式取代目前面對面的口試模式。