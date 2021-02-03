刪延伸題改短答及選擇題 教師指考核流於認知層面

教材師訓未明 急推「受苦的是學生」

改革後的科目料9月在中四級推行，不過至今仍欠缺正式課程大綱、課本等。陳志華稱，教材及師訓未明，作為前線老師感憂慮，「大家不知可以怎樣應對」。他認為未有完善的學習材料及師資下急推科目，「受苦的是學生」。

有校長稱調配人手「相當頭痛」

至於科目內容和課時，將削減100小時課程， 僅為現時通識教育約一半。教育局問卷收集學校意見，包括學校須作出人手調配的規劃；何時擬定並獲交法團校董會或學校管理委員會通過，選項有4月底及5月。灣仔區校長聯會主席戴德正稱，調配通識人手問題令學校「相當頭痛」，他解釋中學實行「專科專教」已久，部分教師通識本科出身，可謂「無退路」，會優先讓他們教改革後的科目，而另一部分的老師，雖有自己的專科背景如歷史、地理等，但亦難安排他們完全重投原屬專科，因各科已有既定教師團隊。

戴德正又說，現時難預算新學年人手編配，舉例假設有教師離職，一般5月遞信，學校始可就新學年教師人手有「初步擺位」，故基本上6月才有較明確的人手安排。